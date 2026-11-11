Aceste acuzaţii l-au determinat pe agentul său literar să anunţe că a încheiat colaborarea cu David Walliams, în timp ce BBC a anunţat că va retrage de pe platformele sale anumite programe asociate cu actorul şi scriitorul britanic, precum serialul de comedie "Little Britain", care l-a ajutat să devină celebru şi în care a jucat alături de partenerul său de creaţie, Matt Lucas, potrivit Agerpres.

David Walliams, în vârstă de 55 de ani, care neagă că ar fi avut un comportament ilegal, a încercat fără succes, în justiţie, să împiedice publicarea numelui său în acea anchetă jurnalistică, însă Înalta Curte de la Londra i-a respins solicitarea.

Editura britanică cu care a colaborat, HarperCollins, a anunţat în decembrie 2025 că nu va mai publica cărţile acestui autor, care era deja vizat pe atunci de acuzaţii de hărţuire sexuală de o angajată a editurii.

David Walliams este unul dintre cei mai bine vânduţi autori de literatură pentru copii

David Walliams este unul dintre cei mai bine vânduţi autori de literatură pentru copii în Regatul Unit, având la activ peste 20 de cărţi publicate, precum "The Boy in the Dress", "Mr Stink" şi "Gangsta Granny".

În cadrul anchetei jurnalistice, The Guardian şi ITV News au strâns mărturii de la 30 de persoane diferite despre comportamentul lui David Walliams, începând din anul 2003. Mai multe femei îl acuză că şi-a folosit celebritatea pentru a obţine relaţii sexuale în perioada în care ele erau tinere sau chiar minore.

David Walliams nu a făcut deocamdată declaraţii

Citat de The Guardian, David Walliams a recunoscut că a avut "un comportament nesăbuit faţă de anumite persoane cu care a întreţinut relaţii sexuale ocazionale". "Cu toate acestea, nu sunt un prădător sexual. Nu am încălcat nicio lege", a adăugat el.

Deşi majoritatea femeilor intervievate afirmă că erau majore atunci când se întâlneau cu starul britanic, două dintre ele au afirmat că au fost contactate de David Walliams în perioada în care ele aveau vârsta de 15 ani.

Contactată de AFP, avocata lui David Walliams nu a făcut deocamdată declaraţii pe această temă. La Înalta Curte din Londra, ea a dezvăluit că actorul şi scriitorul britanic a avut două tentative de suicid şi că acesta este internat într-un spital psihiatric.

Cărţile lui David Walliams s-au vândut în peste 60 de milioane de copii, iar mai multe dintre volumele sale au fost adaptate în producţii de televiziune. El a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) în 2017 pentru acţiunile sale de caritate.

Reputaţia sa fusese deja afectată în 2022 în urma unei anchete a cotidianului The Guardian, care a dezvăluit că starul britanic a fost înregistrat în timp ce făcea remarci denigratoare şi cu conotaţie sexuală la adresa unor concurenţi în perioada în care făcea parte din juriul emisiunii de televiziune "Britain's Got Talent".