Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolul din serialul horror ”Chilling Adventures of Sabrina”, a murit la 27 de ani

Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolul din serialul horror Chilling Adventures of Sabrina de pe Netflix, a murit într-un accident de motocicletă, la vârsta de 27 de ani, a anunțat agentul său publicitar.

Starul britanico-american s-a născut în Los Angeles și a crescut în Southampton.

El a fost nominalizat pentru cel mai bun actor la premiile Bafta TV 2019 pentru rolul său din drama BBC Three Killed by My Debt.

"Apetitul său insațiabil pentru viață a fost simțit de toți cei care l-au cunoscut. Căldura lui va continua în cei pe care i-a iubit cel mai mult", a adăugat declarația văzută de partenerul american al BBC, CBS, înainte de a cere ca familiei Perdomo să i se acorde "intimitate în timp ce deplâng pierderea fiului și fratelui lor iubit.", a declarat publicistul într-un comunicat citat de BBC.

Detalii despre locul în care a avut loc accidentul sau despre modul în care a fost provocat nu au fost încă precizate.

CBS relatează că reprezentantul a precizat că "nu au fost implicate alte persoane".

Pe lângă faptul că l-a interpretat pe vrăjitorul Ambrose Spellman în drama Netflix, Perdomo a jucat rolul lui Andre Anderson în serialul de supereroi ”Gen V” de la Amazon Prime.

O declarație publicată de Amazon MGM Studios și de coproducătorii Gen V, Sony Pictures Television, a amintit de actor ca fiind "fermecător" și o "forță entuziastă a naturii".

"Nici măcar să scriem despre el la timpul trecut nu are sens", au spus ei.

Perdomo a studiat dreptul după ce a părăsit școala și și-a început cariera de actor în 2017 cu un rol în serialul Hetty Feather de la CBBC.

Rolul său din Chilling Adventures of Sabrina l-a făcut să fie numit printre "Breakthrough Brits" de la Premiile Bafta în 2019.

După ce a fost nominalizat la premiul Bafta pentru cel mai bun actor în același an, Perdomo a declarat pentru BBC Newsbeat că a fost "copleșit" de reacția la Killed by My Debt - o docudramă bazată pe povestea adevărată a lui Jerome Rogers, un curier pe motocicletă din Londra care s-a trezit cu datorii zdrobitoare și s-a sinucis.

În perioada premergătoare ceremoniei de decernare a premiilor Bafta din mai 2019, Perdomo s-a întors la fostul său liceu din Southampton pentru a ține o conferință elevilor din anul 10.

"Le-a vorbit despre faptul că muncește din greu și le-a spus că doar pasiunea sa pentru actorie și nu pentru faimă l-a adus unde este acum", a declarat atunci directorul școlii Redbridge Community School, Jason Ashley, pentru Southern Daily Echo.

