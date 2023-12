Actorul Andre Braugher, cunoscut din serialul „Brooklyn Nine-Nine”, a murit. El avea 61 de ani

Actorul Andre Braugher, recompensat de două ori cu Emmy, cunoscut pentru rolurile din serialul de comedie „Brooklyn Nine-Nine” şi din serialul „Homicide: Life on the Street”, a murit luni, după o scurtă boală.

Braugher avea 61 de ani, informează Reuters.

Andre Braugher a jucat alături de Andy Samberg în satira poliţistă ''Brooklyn Nine-Nine'' timp de opt sezoane, din 2013 până în 2021, dând viaţă personajului Ray Holt, rol pentru care a primit patru nominalizări la Emmy şi două premii Critics Choice pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie.

Anterior, l-a jucat pe detectivul Frank Pembleton în serialul ''Homicide'' (1992-1998), un rol pentru care a fost recompensat cu primul său trofeu Emmy, în 1998, în categoria ''rol principal într-un serial dramatic''.

Braugher a mai fost premiat cu Emmy pentru ''cel mai bun actor în rol principal'' în 2006 graţie personajului Nick Atwater din pelicula ''Thief''.

În total, a fost nominalizat de 11 ori la premiile Emmy, potrivit site-ului Academiei Americane de Televiziune, şi a interpretat 67 de roluri, potrivit IMDB.com.

Braugher juca şi teatru şi participa deseori la Festivalul Shakespeare din New York, fiind recompensat cu off-Broadway Obie Award în 1997 pentru rolul titular din ''Henric al V-lea''. A mai jucat în ''Measure for Measure'', ''Twelfth Night'' şi ''As You Like It''.

Ultimul rol al lui Braugher a fost cel al editorului Dean Baquet, de la New York Times, în pelicula ''She Said'', o dramatizare a anchetei premiată cu Pulitzer despre abuzurile sexuale şi hărţuirea săvârşită de personalităţi din lumea divertismentului şi mass-media.

Braugher s-a născut şi a copilărit în Chicago, şi-a luat licenţa la Universitatea Stanford şi a absolvit un masterat la Juilliard, potrivit biografiei oferite de publicista Jennifer Allen.

