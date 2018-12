Actor cunoscut din filmele "Goodfellas" şi "Raging Bull", mort la 83 de ani

Actorul Frank Adonis, a cărui carieră include roluri în filmele "Băieţi buni/ Goodfellas" şi "Taurul furios/ Raging Bull", a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit Variety.

Soţia sa, Denise, a declarat pentru TMZ că Frank Adonis (foto stânga) se afla în Las Vegas când a murit, decesul fiind cauzat de probleme ale rinichilor.

Cunoscut mai bine pentru că l-a interpretat pe Antony Stabile în filmul lui Martin Scorsese din 1990 - "Băieţi buni", el a mai apărut şi în "Taurul furios" şi "Casino" din 1995, regizate de acelaşi cineast.

De-a lungul carierei sale, Adonis a jucat în 40 de filme, majoritatea rolurilor fiind de gangster, inclusiv în filme precum "Find Me Guilty", "Mafioso: The Father, The Son", "Mob Queen", şi în episoade din serialele "Law & Order", "The Equalizer" şi "The Sopranos". El a mai avut apariţii în lungmetrajele "Ace Ventura: Pet Detective", "True Romance" şi "Wall Street".

Uneori creditat cu numele de naştere, Frank Scioscia, el a mai jucat în "Spike of Bensonhurst", "Eyes of Laura Mars" şi "Bad Lieutenant".

Adonis a regizat "One Deadley Road" (1998) şi a scris scenariul al "The Woods Have Eyes" (2007).

"Îi vom simţi lipsa. A fost un tată minunat şi un soţ extrordinar. Şi-a ajutat prietenii pe cât a putut. Mare scriitor, regizor şi actor. A fost prietenul meu cel ami bun", a declarat văduva lui Adonis pentru TMZ.

