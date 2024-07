Activitate vulcanică pe insula Stromboli. Autorităţile au emis o alertă roșie | VIDEO

Rezidenţii de pe mica insulă vulcanică aflată la nord de Sicilia au fost îndemnaţi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale de protecţie civilă.

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) a declarat că o activitate vulcanică crescută a fost detectată la Muntele Stromboli, un vulcan activ de pe insulă. Lava şi cenuşa s-au revărsat din vulcan, ajungând în mare, a precizat INGV.

Doar câteva sute de persoane trăiesc pe insula Stromboli. Numeroşi turişti călătoresc acolo pe mare de pe continent sau din Sicilia pentru a escalada vulcanul, care are peste 920 de metri înălţime şi erupe în mod regulat.

