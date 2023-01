Acte de canibalism: Bărbat atacat cu bestialitate de un tânăr. Agresorul i-a ros urechea victimei și o parte din față

Atacul a avut loc într-o stație de tren dintr-o surbie din Portland. Bărbatul în vârstă de 78 de ani a fost găsit într-o baltă de sânge, cu răni grave în zona craniului.

Poliția din Gresham, Oregon, a intervenit în timp ce agresorul sfâșia cu cruzime craniul unui bărbat.

Police in Gresham, Oregon responded to reports of a violent attack early Tuesday morning at the Cleveland Transit Station, with investigators saying the injuries were so severe they could see the 78-year-old victim's skull. https://t.co/hi8m3k19rC