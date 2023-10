Accident înfiorător în Egipt. Cel puţin 32 de morţi după ce mai multe mașini s-au lovit în lanţ pe o autostradă | Video

Alte 60 de persoane au fost rănite în accidentul produs pe autostrada care străbate deşertul între Cairo şi Alexandria, conform ziarului al-Ahram.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că o scurgere de ulei de la o maşină din trafic a dus la intrarea în coliziune a mai multor vehicule, câteva dintre ele luând foc.

Şase vehicule, printre care şi un autobuz de pasageri au fost cuprinse de flăcări.

Accidentele rutiere mortale sunt relativ frecvente în Egipt, menţionează DPA. Acestea sunt provocate de cele mai multe ori de şoferii imprudenţi şi de starea proastă a drumurilor.

????JUST IN: 32 people were killed in a collision between a passenger bus and a number of cars on the Cairo-Alexandria road in Egypt.

