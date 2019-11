Accident grav în Bangladesh. Cel puțin 14 morți și peste 40 de răniți

Un tren care se îndrepta spre oraşul port Chittagong s-a ciocnit frontal cu un tren care se îndrepta spre capitala Dhaka la ora 03:00 dimineaţa (21.00 GMT) la Brahmanbaria, localitate aflată la circa 100 km est de Dhaka, transmite Agerpres.

În urma impactului unele compartimente au fost grav avariate, salvatorii căutând în continuare supravieţuitori care ar fi putut să fie blocaţi în interior, a declarat Hayat Ud Dowlah Khan, un oficial administrativ din Brahmanbaria, pentru Reuters.

بنگلہ دیش ٹرین حادثے کی ویڈیو #Chittagong #Dhaka #SheikhHasina #TrainAccident #WorldNews

At least 15 people were killed and over 50 others injured in a head-on collision between two trains in Brahmanbaria district in east-central Bangladesh on Tuesday pic.twitter.com/XVeJRY3wIU