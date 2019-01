Accident feroviar pe un pod din Danemarca. Șase oameni au murit

Un tren de pasageri, care se îndrepta spre Copenhaga, a fost lovit de obiecte dintr-un tren de marfă.

O furtună puternică îngreunează accesul echipelor de salvare la locul accidentului, produs pe podul Storebaelt, care leagă insulele Zealand şi Fyn.

Circulaţia pe pod a fost închisă atât pentru trenuri, cât şi pentru autovehicule, a comunicat poliţia daneză

JUST IN: Several killed in Denmark after train accident, according to local police https://t.co/4YTtsKQ8SO pic.twitter.com/giwWaO4IR7