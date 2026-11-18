Avionul militar de transport An-12, despre care se crede că avea o vechime de peste 50 de ani, a fost văzut prăbușindu-se într-o imensă minge de foc, în apropierea unui sat din îndepărtata regiune Kemerovo, potrivit Metro.co.uk.

„A căzut ca o piatră”, a declarat un martor.

„Tocmai mă uitam pe fereastră în acel moment. Avionul zbura pe cer în flăcări, apoi s-a prăbușit brusc și a explodat”, a povestit o altă femeie.

„Unul dintre motoarele aeronavei a luat foc în timpul zborului, provocând intrarea avionului într-un picaj abrupt, cu botul în jos”, a relatat o publicație.

Aeronava veche s-a prăbușit pe întuneric, într-o zonă din Siberia acoperită de zăpadă, unde temperatura era de aproximativ minus 5 grade Celsius.

„M-am deplasat la locul accidentului. Echipele de intervenție lucrează la fața locului. Regiunea oferă tot sprijinul necesar”, a declarat Guvernatorul regiunii, Ilya Seredyuk.

Inițial, nu au fost furnizate informații despre misiunea pe care o îndeplinea aeronava în momentul prăbușirii.

Avionul militar de transport rus s-a prăbușit la aproximativ 2.100 de mile (3.380 de kilometri) de frontul din Ucraina.