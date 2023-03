După 38 de ani în închisoare pentru crimă, un bărbat a fost declarat nevinovat. Ce au descoperit polițiștii anul trecut

Maurice Hastings, în vârstă de 69 de ani, a executat peste 38 de ani de închisoare în California după ce a fost condamnat pentru uciderea, în 1983, a unei femei, Roberta Wydermyer şi pentru două tentative de omor.

The Office of the District Attorney of Los Angeles County, California had DNA Evidence that would have proved that a Black Man, MAURICE HASTINGS, was an INNOCENT MAN But the LA County Prosecutors REFUSED TO GIVE THE DNA Evidence to MAURICE HASTINGS FOR 23 YEARS—This is a Crime!!! pic.twitter.com/jkQRW9zq53