A reușit să fure 80 de milioane de euro, pretinzând că este ministrul francez al Apărării

Acesta susținea că are nevoie să strângă sume mari de bani din donații, pentru a plăti răscumpărare jihadiștilor care au răpit jurnaliști în Orientul Mijlociu, potrivit BBC News.

Întrucât legislația din Franța prevede ca autoritățile să nu plătească răscumpărări celor care au luat ostatici, impostorul le dădea asigurări donatorilor că nu vor exista niciun fel de dovezi că au recurs la acest gest. Mai mult, el le sugera oamenilor de afaceri să transfere banii într-o bancă din China.

Mulți dintre cei contactați au avut dubii cu privire la autenticitatea informațiilor, dar mai multe persoane de succes de la vremea respectivă au picat în plasa hoțului de identitate.

Totul începea cu un apel telefonic de la o persoană care pretindea că lucrează pentru Le Drian, cum ar fi consilierul său special Jean-Claude Mallet. Această persoană aranja apoi o discuție cu așa-zisul ministru.

The fake French minister in a silicon mask who stole millions. The real Jean-Yves Le Drian is on the left, while the fake Le Drian sits behind a desk in a makeshift office. Identity theft is said to be the world's fastest-growing crime.