A murit actrița Patricia Hitchcock, fiica celebrului regizor Alfred Hitchcock

Actrița Patricia Hitchcock, singurul copil al regizorului Alfred Hitchcock, a murit, luni, la vârsta de 93 de ani, în locuința sa din Thousand Oaks, California, SUA, informează Variety.

Decesul artistei a fost anunțat de către fiica actriței, Katie O’Connell-Fiala.

Patricia Hitchcock a jucat în mai multe filme ale tatălui ei, printre care „Strangers on a Train”, „Psycho” și „Stage Fright”.

În „Psycho”, Patricia Hitchcock a interpretat-o ​​pe Caroline, colega de birou a lui Janet Leigh, care se oferă să-i dea tranchilizante.

În „Strangers on a Train”, ea a interpretat-o pe Barbara Morton, sora personajului Ruth Roman, Anne Morton.

De asemenea, actrița a jucat în filme precum „Cazul lui Thomas Pyke”, „Cele zece porunci”, „Skateboard” sau „Șase personaje în căutarea unui autor”.

Patricia Hitchcock a apărut și în mai multe serialele TV, printre care „Suspicion”, „My Little Margie”, „Matinee Theatre” și „The Life of Riley”.

Patricia Hitchcock s-a născut la 7 iulie 1928, fiind singurul copil al lui Alfred Hitchcock și al Almei Reville.

În 1938, Patricia Hitchcocks s-a mutat cu familia la Los Angeles și a început să joace pe scenă, apărând în piesa de teatru „Violet”.

Cu toate că s-a retras din actorie pentru a-și crește copiii, Patricia Hitchcock a lucrat la revista Mystery a lui Alfred Hitchcock și a scris, împreună cu Laurent Bouzereau, o biografie a mamei sale, „Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man”.

Soțul ei, Joseph E. O’Connell, Junior, a murit în 1994. Actriței i-au supraviețuit trei fiice: Mary Stone, Tere Carrubba și Katie O’Connell-Fiala.