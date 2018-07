A murit a 8-a cea mai bătrână persoană din istoria omenirii

Cu puțin timp înainte să înceteze din viață, ea intrase în Cartea Recordurilor drept cea mai în vârstă persoană în viață. Totodată, femeia a fost fost confirmată drept a opta cea mai bătrână persoană din istoria omenirii.

Într-un comunicat de presă, familia lui Miyako a descris-o ca pe o „zeiță” care a adus fericirea peste tot pe unde a mers, fiind răbdătoare, blândă și vorbăreață, informează Japan Times, citat de Newsweek.

We can confirm a 117-year-old woman who died on Sunday 22 July was the oldest living person https://t.co/C2Al9jQwXK pic.twitter.com/eqKu824ai2