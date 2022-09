A fost făcut public certificatul de deces al reginei Elisabeta a II-a. Care este cauza oficială a morții

Regina a murit pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani. Palatul Buckingham a spus că regina a avut probleme de mobilitate în lunile care au dus la moartea ei, dar până acum nu se știa care a fost cauza ei oficială a morții, notează Daily Star.

Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată, săptămâna trecuta, alături de soţul ei, Prinţul Philip, la Capela Memorială Regele George VI de la Castelul Windsor.

În urmă cu câteva zile, Palatul Buckingham a făcut publică prima fotografie cu noua piatră funerară de la locul unde a fost înmormântată regina Elizabeth a II-a.

Piatra este făcută din marmură neagră belgiană. Pe ea apar următoarele nume: regina Elisabeta a II-a (1926-2022), prinţul consort Philip (1921-2021) şi părinţii reginei Elizabeth II, regele George VI (1895-1952) şi Elizabeth (1900-2002).

