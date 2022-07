A fost executat cel mai mare criminal în masă din istoria recentă a Japoniei

Tomohiro Kato a comis una dintre cele mai şocante crime în masă din istoria recentă a ţării, notează News.ro, citând BBC.

Avea 25 de ani când a intrat cu camionul într-o mulţime de pietoni, în cartierul comercial Akihabara, ucigând trei persoane.

El a înjunghiat trecătorii cu un pumnal, ucigând alţi patru şi rănind opt.

Bărbatul a fost reţinut de poliţie la faţa locului şi în timpul procesului şi-a recunoscut crimele, spunând că a fost supărat din cauza bullying-ului online.

Crima sa a stârnit multe dezbateri în societatea japoneză din acea vreme cu privire la crimele întâmplătoare, influenţa mediului online şi eşecul în ceea ce priveşte sprijinul pentru sănătatea mintală a tinerilor.

Marţi, presa japoneză a raportat că Kato, acum în vârstă de 39 de ani, a fost spânzurat în centrul de detenţie din Tokyo.

Este prima execuţie din acest an din Japonia. Trei persoane au fost spânzurate în decembrie anul trecut şi peste 100 de deţinuţi sunt condamnaţi la moarte.

JUST IN: The Japanese government executes a man named Tomohiro Kato who went on a stabbing rampage in 2008 killing seven people and injuring 10 others, as per the report of broadcaster NHK #Japan #execution pic.twitter.com/LJhanvc2PF