Drama unei fetițe de 13 ani, ai cărei părinți au fost uciși în casă. Ce s-a întâmplat cu ea

Părinții lui Jayme Closs, în vârstă de 56 și 46 de ani, au fost descoperiți anul trecut împușcați chiar în casa lor. Atunci fata a fost luată de niște necunoscuți și a dispărut. În tot acest timp, autoritățile au căutat-o neîncetat. FBI Milwaukee distribuit non-stop fotografii cu minora în speranța că cineva a vazut-o și poate oferi informații.

‏

Acum, după câteva luni de la dispariție, fata de 13 ani a fost găsită în apropierea orașului Gordon, într-o comunitate foarte mică.

"Am promis să o ducem pe Jayme acasă și în seara asta vom ajunge să-i ne îndeplinim promisiunea", a spus un agent al poliției.

Un profesor din acea comunitatea a fost cel care a alertat autoritățile atunci când un vecin i-a spus că a găsit-o pe minoră.

"Aceasta este Jayme Closs! Sunați la 911!", i-a spus vecinul, potrivit Star Tribune.

Our thoughts are with 13 year old Jayme Closs, as Riverview Middle School in Barron, WI, will light a "Tree of Hope" for Jayme today at 4:45pm, the public is invited. Jayme has been missing since 10/15/18. We continue to ask for your tips at 1-855-744-3879. #FindJayme pic.twitter.com/7PNArgVlAc