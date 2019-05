A câștigat premiul cel mare la loto cu numerele ce i-au apărut în vis

Agerpres

Un australian a câștigat marele premiu la loterie cu numerele care i-au apărut în vis.

Bărbatul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a povestit că în urmă cu 13 ani a visat mai multe numere, iar de atunci le joacă în mod constant la loto.

Recent, acesta a câștigat marele premiu în valoade de un milion de dolari cu numerele visate, informează BBC.

"Mi-am verificat biletul online și am descoperit că am câștigat. Am știut că într-o zi voi vedea toate acele numere. Nu am renunțat niciodată să cred!", a declarat fericitul câștigător.

Bărbatul a dezvăluit că numerele respective i-au mai adus premii de-a lungul timpului.

"Cu siguranță sunt numerele mele norocoase și voi continua să le joc", a adăugat acesta.

