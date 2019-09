Incendiu teribil pe un vapor, în California. 25 de oameni, rămași blocați, au ars de vii

UPDATE: Cinci membri ai echipajului, care nu dormeau în momentul izbucnirii incendiului, au sărit peste bord în apă și s-au salvat. Din discuția purtată de un bărbat cu operatorul de la numărul de urgență reiese că restul persoanelor au rămas blocate și nu au mai putut să se salveze.

Bărbat: „Sunt 33 de persoane la bordul vasului care e în flăcări. Nu pot pleca de acolo”.

Dispecer: „Sunt încuiați acolo? Poți să te întorci și să descui, ca să poată ieși? Nu ai vreun extinctor sau altceva?”

Dispecer: „Sunteți căitanul vasului Conception?”

Din transcriptul publicat de Los Angeles Times reiese că dispecerul nu a primit răspuns la întrebările sale.

BREAKING: New numbers from the U.S. Coast Guard have just come out, saying 25 people were killed in a boat fire in Southern California. 9 people are still missing. BUT, 5 people are still alive tonight, thanks to a Madera couple. pic.twitter.com/gOqI5zENu6