743 de noi decese în Italia. Mărturii cutremurătoare din spitalele spaniole

Protecţia Civilă din Italia a înregistrat pentru a treia zi consecutiv o scădere a numărului de îmbolnăviri, în timp ce acela al victimelor a crescut uşor faţă de luni.

Persoane diagnosticate cu coronavirus în prezent sunt 54.030, cu 3.612 mai mult faţă de ziua precedentă. Numărul deceselor din ultimele 24 de ore a ajuns la 743, totalul fiind de 6.820, potrivit La Repubblica.

Sunt 3.396 pacienţi la Terapie Intensivă, adică 6% din total. Pacienţi vindecaţi sunt 8.326 (cu 894 mai mulţi faţă de ziua precedentă), transmite News.ro.

Consiliul de miniştri a aprobat decretul de lege care introduce sancţiuni mai dure pentru cei care încalcă normele impuse pentru a stopa răspândirea coronavirusului. Cei care nu respectă măsurile "sunt pedepsiţi cu amenzi de la 500 la 4.000 de euro".

Potrivit șefului protecției civile italiene, numărul real al cazurilor de infectare ar putea fi chiar de zece ori mai mare.

Spania a mai înregistrat un record sumbru, încă 514 decese în 24 de ore. În total în Spania au murit de Covid-19 aproape 2.700 de oameni și sunt aproape 40.000 de cazuri de infectare depistate. Și, avertizează specialiștii, pandemia pare să se extindă în Spania mai rapid decât în Italia și China.

Imagini terifiante cu pacienți întinși pe jos, în Spania

Aceste imagini terifiante arată pacienţi întinşi pe jos într-un spital din Madrid. Autorităţile sanitare au confirmat autenticitatea, dar spun că a fost o situaţie particulară, într-o zi foarte aglomerată.

Numai că toate zilele sunt dure pe măsură ce pandemia se extinde implacabil în Spania - a doua cea mai afectată ţară după Italia, din Europa.

Madridul şi împrejurimile reprezintă focarul, iar lipsa de echipamente de protecţie este cronică.

Reporter: Te simți în siguranță la muncă?

Asistent medical: Nu, deloc. Dar am ajuns nici să nu ne mai gândim la asta... Altfel n-am mai putea trata pacienții.

Asistent medical: Personalul, nevoit să reutilizeze măştile de unică folosinţă

Un asistent medical de la terapie intensivă spune că personalul medical este nevoit să reutilizeze măştile de unică folosinţă pentru că nu au de ajuns. Oficial, una din zece persoane infectate cu coronavirus în Spania e cadru medical.

Asistent medical: De fapt sunt sigur că numărul este și mai mare pentru că pe noi nu ne mai testează. Măsurile de protecție devin tot mai slabe pe măsură ce rămânem fără echipament. Acum folosim chiar și saci de gunoi.

Un alt medic, care se teme de repercursiuni, a vorbit sub rezerva anonimatului. Spune că este aproape de epuizare, chiar are simptome moderate care pot indica Covid-19. Dar nu are de ales. Trebuie să vină la muncă.

Medic: Spitalele sunt suprasaturate. Probabil că au ajuns la 180, poate 200% din capacitate.

Reporter: Care este partea cea mai dificilă pentru dumneavoastră, personal?

Medic: Să decizi cine va supraviețui și cine nu. Să nu aloci resurse pacienților care ar putea rezista cu ventilație mecanică. Trebuie să le spunem oamenilor că rudele lor vor muri pentru că nu avem resurse să-I ajutăm.

Pau Mosquera, CNN, Madrid: Acesta este Pavilionul de expoziții de la Madrid care, în mai puțin de 48 de ore, se va transforma într-un uriaș spital de campanie, cel mai mare centru medical din întreaga Şpanie. Aici sunt transferați pacinenți din spitale supraaglomerate, mai ales cazurile de infectare cu coronavirus cu simptome mai ușoare, dar care au nevoie de monitorizare medicală. În medie pot fi transferați aici 200 de pacienți zilnic.

Patinoar din capitală, amenajat ca morgă

Spitalul de campanie de la Târgul de expoziţii din Madrid este încă în curs de amenajare şi, eventual, serviciul de ambulanţă va organiza o zonă de triere a pacienţilor. Însă dintre pacienţii aduşi deja aici, unul a fost declarat vindecat şi a plecat în aplauzele personalului medical.

Dar sunt prea puţine motive de speranţă. Deja crematoriile din Madrid nu mai fac faţă la ritmul de incinerări

Un patinoar din capitală va fi amenajat ca o imensă morgă, pentru cei decedaţi de Covid-19.

Soldaţii spanioli mobilizaţi pe frontul luptei cu acest inamic nevăzut au fost trimis să dezinfecteze azilurile din regiunea Madridului. Şi au găsit pacienţi vârstnici decedaţi şi abandonaţi, după ce personalul de acolo a fugit de frica infectării.

16 români au organizat o petrecere în Italia, în plină epidemie

Dacă în Lombardia, populaţia respecta regulile de izolare, nu la fel stau lucrurile în alte părţi ale Italiei, mai ales în sud. 16 romani nu au avut altceva mai bun de făcut decât să organizeze o petrecere. S-a întâmplat în Sicilia, chiar în localitatea condusă de primarul care a lansat zilele trecute un apel disperat italienilor de a respecta ordinele guvernului. Potrivit presei italiene, romanii, 12 adulţi şi 4 minori, sărbătoreau ziua de naştere a unuia dintre ei, şi au fost denunţaţi de vecinii deranjaţi de gălăgie. Carabinierii au intervenit pentru a-i amenda pe petrecăreţi. Iar în Bologna, cinci romani au fost amendaţi şi chiar risca închisoarea pentru că au ieşit să joace fotbal într-un parc, deşi noua situaţie interzice astfel de activităţi.

Între timp. primii pacienţi bolnavi de Covid-19 au fost internaţi pe o navă spital care acostează în portul Genova.

Isabella Cevasco, Director of Healthcare Professions at Genoa's Galliera Hospital: Această navă spital permite decongestionarea spitalelor din regiune, e ca o gură de oxigen pentru sistemul sanitar local. Dacă situația se înrăutățeșete putem amenaja la bord inclusiv paturi de terapie intensivă.

Şase pacienţi din Italia au fost transferaţi la spitale din Germania care au acceptat să-i primească. Pacienţii respectivi au fost transportaţi cu un avion militar italian care a aterizat aseară la Leipizig.