6.000 de oameni, blocați pe o navă după ce doi turiști chinezi au dat semne de coronavirus

Cuplul a ajuns în Italia pe 25 ianuarie și s-a urcat la bordul navei Costa Smeralda, în portul Savona. Ulterior, aceștia au dat semne de febră și suferă de dificultăți de respirație, potrivit The Guardian.

Cei doi au vizitat Marsilia în Franța și porturile spaniole din Barcelona și Palma de Mallorca în această săptămână, înainte de a ajunge joi la Civitavecchia, la nord de Roma.

Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per #Coronavirus, in isolamento nell'ospedale di bordo, raggiunti dai medici dello#Spallanzani per realizzare i test#ioseguoTgr @TgrRaiLazio pic.twitter.com/ZOZXihg3G6