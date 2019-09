Cocaină de 165 de mil. €, găsită într-un submarin. De ce a aruncat Paza de Coastă 500 kg

Vasul, semi-submersibil, cu o lungime de 12 metri, a fost descoperită în Pacificul de Est, la începutul lunii septembrie, a fost transmis într-un comunicat, citat de News.ro.

Paza de coastă a interceptat vasul cu ajutor naval columbian, a preluat controlul şi arestat patru persoane.

The crew of the @USCG Cutter Seneca offloaded more than 12,000 pounds of cocaine at USCG Sector Miami.

