250 de morți după atentate teroriste în lanț. ISIS le-a revendicat pe toate

Zi de carnagiu în Siria. Cel puțin 250 de oameni au murit după o serie sângeroase de atentate sinucigașe cu bombă care au avut loc din sudul țării. Statul Islamic susține într-o declarație pe canalul de Telegram că soldați ai califatului au deschis focul asupra mai multor persoane - apoi când muniția s-a terminat s-au arunca în aer, detonând vestele cu explozibili, relatează CNN.

Atacurile împotriva mai multor sate au avut loc în provincia As-Suwayda, controlată în totalitate de către regimul preşedintelui Bashar al-Assad. Jihadiştii Statului Islamic sunt prezenţi într-o zonă deşertică la nord-est de această regiune.

"Bilanţul este în prezent de 246 de morţi, dintre care 135 civili", a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane.

Restul morţilor sunt luptători pro-regim şi locuitori care au pus mâna pe arme pentru a-şi apăra satele.

Cel puţin 45 de jihadişti au fost ucişi în luptele cu forţele regimului care au urmat atacurilor.

Acestea sunt primele atacuri - atentate sinucigaşe şi asalturi asupra unor localităţi - de asemenea amploare comise de organizaţia Stat Islamic după luni de zile în Siria, unde gruparea jihadistă a suferit numeroase înfrângeri în ultimele luni.

Syria's southern Sweida province lived the single deadliest day Wednesday with over 215 people killed and 180 wounded in the Islamic State (IS) attacks. Read more: https://t.co/5g4p3Mv6pX pic.twitter.com/RAKoo5uSQs