„Inspectorul PRO”. Pensionarii, puși să stea la cozile din gări pentru că nu-și pot accesa online cupoanele de călătorie

Pensionarii nu-și pot accesa online cupoanele de călătorie. În plină pandemie, vârstnicii trebuie să stea la cozi în gară dacă vor să-și folosească biletele CFR.

Se întâmplă asta pentru că două instituții ale statului, Casa Națională de Pensii și Ministerul Transporturilor, nu au reușit să găsească o soluție de digitalizare. „Inspectorul Pro” vă arată ce ar trebui făcut în acest hățiș birocratic, pentru ca milioane de oameni să nu mai aibă de suferit.

De zece ani, statul român nu reușește să digitalizeze procesul de achiziție a biletelor de tren pentru pensionari. Deși au posibilitatea să-și cumpere călătorii la jumătate de preț, peste 5 milioane de oameni nu pot beneficia online de dreptul lor. Așa că vârstnicii sunt nevoiți să vină la casele de bilete, unde dai de aglomerație și cozi.

Doamna Cristina a încercat să-și ia de pe internet bilet până la Predeal. Pentru câinele ei putea, pentru ea, nu.

Doamna Cristina: Bună ziua! Doamnă, sunt pensionară și am încercat să iau de pe platforma dvs online un bilet.

Ghișeu informații: La casă! Cu tichitele acelea, mergeți la casele de bilete!

Doamna Cristina: Da, dar pe vremea aceasta cu pandemia, cu restricțiile, trebuie să vin aici, să stau în înghesuială?

Ghișeu informații: Toată lumea stă la coadă la bilete!

Doamna Cristina: Dar de ce nu se poate face online?

Ghișeu informații: N-are cum, online! Mergeți la relații cu publicul, depuneți dvs acolo o cerere că ar trebui să se facă în anumit fel și poate se ia în considerare!

La Relații cu publicul, angajata CFR încearcă să justifice debandada din spatele birocrației.

Angajată CFR: Se face o listă și în baza acelei liste, după ce se verifică, noi ne luăm banii!

Reporter: Birocrația!

Angajată CFR: Exact! Cât muncește casierul, pe casier îl verifică un verificator, toate astea se pun într-un plic, merg la un serviciu VV și de acolo pleacă mai departe. Ca să știți câți oameni muncesc pentru aceeste cuponașe! Dacă o singură cifră nu corespunde cu ce scrie acolo, se întoarce înapoi la casier, casierul pune banii! Este o întreagă nebunie cu aceste cupoane!

Vina o poartă două ministere: Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii. Instituții cheie ale statului care nu au fost în stare din 2011 și până astăzi să digitalizeze cupoanele de călătorie. Asta deși un proiect de ordonanță de guvern există. Ministerul Transporturilor ar fi trebuit să facă un card de călătorii pentru pensionari și ar fi trebuit să doteze trenurile cu cititoare. Iar Ministerul Muncii, prin Casa Națională de Pensii, ar fi putut să emită în format electronic taloanele de pensie și de călătorie.

Angajat CFR: Nu vedeți că pensionarii sunt lăsăți la urmă peste tot? Părerea mea, că se merge în mai rău! Este dezinteres! Invocă faptul că nu sunt bani, că toate modificările astea necesită bani și atunci e mai ușor să spui: nu sunt bani! Pentru alte prostii sunt bani, n-ați văzut?!

Reporter: Te uiți cum arată și gara, și trenurile... dezolant!

Angajat CFR: Eu am fost cu trenul până în Spania, gândiți-vă câte trenuri am schimbat. Și când am venit înapoi în România, am avut impresia că am intrat așa undeva în groapa de gunoi de la Glina!

România a rămas din păcâte la coada Europei în ceea ce privește domeniul feroviar. În privința digitalizarii, am putea lua exemplul Poloniei, Spaniei, Germaniei și chiar al vecinilor unguri, care au creat toate condițiile pentru călători.

„La orice colț în apropierea gărilor, orice colț de stradă, găsești un automat de unde îți poți procura lejer un tichet de călătorie. Dacă n-ai avut timp, te urci în tren - aceste automate sunt și în tren”, explică Iulian Mantescu, președintele Ferderației Mecanicilor de Locomotivă.

Controlor: Din păcate, trăim în România, domnișoară! Dvs vorbiți de viitor, dar noi suntem acum aici! Toată lumea vine și mă întreabă cum mă întrebați și dvs... de ce nu se face așa și pe dincolo! Suntem departe!

Reporter: Și nu se găsea o soluție?

Controlor: Pe mine nu mă întrebați, întrebați-i pe aia deștepți care stau la birouri, nu care umblă cu trenurile.

Numai în acest an, la conducerea CFR Călători s-au perindat trei șefi. Dan Costescu, Ovidiu Vizante și Traian Preoteasa, acesta din urmă abia numit în funcție de o lună.

Am vrut să stăm de vorbă cu oficialii CFR, însă aceștia au refuzat dialogul. Ne-au dat, în schimb, un răspuns în scris prin care aruncă vină către legislativ, spunând că nu au un cadru legal să rezolve această problemă.

Șefii din Miniseterul Transporturilor recunosc, însă, în fața echipei de la Inspectorul Pro că problema a fost neglijată. Ștefan Roșeanu, consilier în minister, promite că va debloca proiectul.

Reporter: Deci o dată la doi ani de zile s-a mai dat câte o ordonanță de a se mai amâna cu câțiva ani.

Ștefan Roșeanu, consilier: Da! Trebuie să găsesc formula prin care eu, acest drept de dovadă, îl înregistrez în site-ul de cumpărare. Este un pas esențial.

Reporter: Eu tot nu pot să înțeleg cum e atât de esențial de zece ani și nu s-a putut. oricât mi-ați explica, nu pot să înțeleg.

Consilier: Păi...v-am explicat!

Reporter: Nici dvs nu înțelegeți, sunteți de acord cu mine.

Consilier: Ba înțeleg. sunt niște oameni tehnici care probabil nu au avut un anumit confort.

Soluția vine însă de la Daniel Baciu, președinte al Casei Naționale de Pensii de numai un an. Acesta ne dezvăluie că în sfârșit cuponul de pensie va exista și în format digital.

„Prin Planul Național de Redresare și Reziliență avem în proiect ca aceste taloane să fie emise către beneficiarii noștri și în format electronic. Deja de la anul o să lucrăm practic, o să facem licitația”, a declarat Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii.

Costul digitalizării se ridică la 100 de milioane de euro. Banii există și pot fi accesați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Inspectorul Pro va urmări dacă autoritățile se vor ține de cuvânt și dacă vor rezolva problema de transport pe calea ferată a pensionarilor.