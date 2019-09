Stațiunea lăsată 30 de ani în paragină. S-a făcut un teren, dar nu se ştie pentru ce sport

Natura a fost generoasă cu stațiunea Sărata Monteoru, pe care a înzestrat-o cu peisaje spectaculoase și izvoare prețioase, dar autoritățile fac tot posibilul să gonească vizitatorii.

Deși a primit de trei ani statutul de stațiune balneoclimaterică, primăria nu s-a grăbit să atragă fonduri europene ca să o modernizeze. Cu excepția câtorva proiecte private, totul arată că acum 30 de ani. Inspectorul Pro le-a cerut explicații edililor în numele turiștilor nemulțumiți.

La 100 de kilometri de București, în judeţul Buzău, este Sărata Monteoru - staţiune balneoclimaterică din 2016, dar vestită pentru beneficiile apelor sărate încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, când un boier de origine greacă a cumpărat aici terenuri pentru a exploata zăcămintele de petrol.

Un medic francez i-a vorbit despre valoarea terapeutică a izvoarelor cu apă sărată şi aşa au apărut primele amenajări ale băilor.

Reporter: „De ce alegeţi Sărata Monteoru?”

Turist: „Pentru că are o apă foarte bună, după părerea mea şi ca tratament antireumatic."

După '89, Sărata Monteoru a fost lăsată în paragină ani în şir. În 2003 statul, proprietarul celor mai multe unităţi turistice din staţiune, decide să le vândă. Sunt patru hoteluri, unul dintre ele cu o bază de tratament, două ştranduri şi un camping.

Au fost cumpărate de o firmă cu acţionariat libanez, care a derulat operaţiuni cu fier vechi în portul Constanța. Ulterior, nora lui Nicolae Văcăroiu, preşedinte al Curţii de Conturi până anul trecut, a preluat aproape jumătate din acţiunile firmei care deţine proprietăţile din Sărată Monteoru.

Două unităţi au fost închise, iar două hoteluri de 2 stele au fost renovate: în total, 146 de locuri de cazare, cu o bază de tratament. 50 la sută dintre turişti ajung aici prin Casa de Pensii, cu bilete subvenţionate.

Madalina Milita, preşedinte CA al SC Monteoru SA: „În momentul în care au fost preluate de Monteoru SA erau într-o stare foarte avansată de degradare. Deci nu se putea face turism deloc în clădiri, la momentul acela, deşi se făcea. Dar cu investiţii au ajuns la momentul la care le vedeţi dvs. Nu pot să vă dau detalii despre ele, nu sunt nişte informaţii publice.

La aceeaşi societate a ajuns şi unul dintre cele două izvoare cu apă sărată încă funcţionale. Alimentează cel mai mare ştrand din staţiune - tot al societăţii - dar care, de câţiva ani, a fost închiriat unui om de afaceri privat. Nu s-a investit suficient, iar turiştii se plâng de condiţiile de aici. Cel de-al doilea ştrand este închis.”

Madalina Milita, preşedinte CA al SC Monteoru SA: „Există un ştrand aşa-zis vechi, dar el este nefuncţional la acest moment. La noi nu a funcţionat niciodată.”

Cea de-a doua bază de tratament din staţiune aparţine Casei de Pensii. Au acces atât pensionarii, cât şi angajaţii asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale. Un sejur de 16 zile, cu masă, cazare şi tratament, costă în jur de 1700 de lei. Pensionarul plăteşte jumătate din pensie, iar un asigurat 50 la sută din valoarea pachetului.

Sorin Condrache, director Ceres: „Ne-am făcut alimentări proprii cu apă. Nu am mai aşteptat la autorităţile locale, am modernizat camera, am schimbat gresie, faianţă. Totul s-a făcut în timp, s-a investit masiv în aparatura medicală."

Sărata Monteoru este staţiune balneoclimaterică din 2016. Ceea ce înseamnă că autorităţile pot atrage mai uşor fonduri europene.

Marian Lăzăroiu este viceprimarul comunei Merei, din care face parte şi Sărata Monteoru, alături de alte 10 sate.

Reporter: „Vrem să ne vorbiţi despre strategia de dezvoltate a staţiunii Sărata Monteoru, acum că este şi staţiune balneo?”

Marian Lăzăroiu, camera ascunsă: „Eu nu vă pot spune mare lucru, eu nu sunt viceprimar de mult timp.”

Reporter: „De cât timp sunteţi?”

Marian Lăzăroiu, camera ascunsă: „Am doi ani şi mare lucru nu ştiu ce aş putea să vă spun…"

Înainte de a fi viceprimar, Marian Lăzăroiu a fost, timp de patru ani, consilier local din partea PSD. Tot din PSD face parte şi actualul edil pe care, la orele prânzului, echipa Inspectorul Pro nu l-a găsit la primărie. Viceprimarul a zis că e plecat ori la Consiliul Judeţean ori la…partid.

Reporter: „Ce investiţii a făcut primăria în staţiune?”

Marian Lăzăroiu, viceprimarul comunei Merei: „Primăria a făcut o sală de sport, un teren care se vede şi ăla lângă sala de sport, centrul de informare turistică…”

Reporter: „Un teren de?”

Marian Lăzăroiu, viceprimarul comunei Merei: „Un teren de…agrement.”

Reporter: „Adică ce putem face noi ca şi turişti acolo?”

Marian Lăzăroiu, viceprimarul comunei Merei: „Au stil bază sportivă stil pentru bătrâni, au diferite chestii din astea pentru mişcări…pentru...”

Reporter: „Aparate de fitness?”

Marian Lăzăroiu, viceprimarul comunei Merei: „Aparate de fitness, da. În aer liber.”

Reporter: „Sunt investiţii de la bugetul local sau fonduri europene?”

Marian Lăzăroiu, viceprimarul comunei Merei: „Fonduri europene. Şi centrul de informare turistică. Tot fonduri europene.”

Reporter: „Şi altceva pe fonduri europene?”

Marian Lăzăroiu, viceprimarul comunei Merei: „Păi cam atât."

Localnic: „Să îi spuneţi primarului că avem nevoie de un bancomat şi o benzinărie. Trotuarele lasă de dorit, nu-i un trotuar... Uite pe unde urcăm…pe unde?"

Reporter: „Ce investiţii sunt prinse pentru Sărata Monteoru anul acesta?”

Viceprimar: „Anul acesta nu avem investiţii prinse pentru Sărata Monteoru."

Staţiunea este străbătută de râul Sărata. Albia a fost refăcută cu fonduri europene, dar curăţenie se face în stil românesc.

Reporter: „Când s-a făcut ultima lucrare de igienizare la canal?”

Marian Lazaroiu, viceprimarul comunei Merei: „În primăvară.”

Reporter: „Și mai aveţi una prevăzută în acest an.”

Marian Lazaroiu, viceprimarul comunei Merei: „Se fac cam lunar.”

Reporter: „Dar dvs. vă place cum arată?”

Marian Lazaroiu, viceprimarul comunei Merei: „Nu tot…da.”

Reporter: „Ca turist, dacă aţi veni şi aţi vedea.”

Marian Lazaroiu, viceprimarul comunei Merei: „Bineînţeles că nu.”

Reporter: „Și atunci, de ce nu faceţi ceva? E în puterea dvs!”

Marian Lazaroiu, viceprimarul comunei Merei: „Am înţeles."

Din Sărata Monteoru nu sunt mai mult de 50 de kilometri până la Vulcanii Noroioşi sau până la cele mai cunoscute crame din Dealu Mare. La cât de ofertantă este această zonă, toate cele 11 sate ale comunei Merei ar trebui să trăiască din turism.

Dar încă o dată avem impresia că acolo unde natura excelează, autorităţile parcă fac tot posibilul să gonească turiştii.

Uitaţi cum arată drumul judeţean care leagă Sărata Monteoru de vulcanii noroioşi, drum reabilitat în 2016. Drumul este frumos, dar trebuie să fii atent la pericole. Într-un refugiu au fost aruncate bucăţi din şosea. Sunt şi gunoaie de la turiştii care fac grătare în zonă.

Staţiunea trăieşte deocamdată de pe urma investiţiilor unor oameni de afaceri, care au ridicat pensiuni cochete sau piscine cu apă sărată. Un hotel a fost renovat cu fonduri europene, iar cei care vin aici au şi un centru SPA. Acest model ar trebui preluat şi de autorităţile locale, care ar putea să facă din această zonă un rai al turismului dar care deocamdată se remarca prin delăsare şi incompetență.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!