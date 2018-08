Românii, invitați să se trateze în centre SPA care nu există. Reacția scandaloasă a autorităților

Mamaia Nord-Năvodari este staţiune balneo-climaterică de interes naţional. Turiştii sunt invitaţi să se trateze în centre SPA care nu există.

În realitate, zona este patronată de dispreţul autorităţilor din Năvodari, care au lăsat ca acest loc să se transforme într-o afacere imobiliară. Chiar şi acum, în plin sezon, se ridică bloc după bloc. Într-o totală bătaie de joc față de turişti.

Oamenii sunt disperaţi pentru că au ajuns să plătească enorm un sejur pe şantier. Şi nu unul în care ar trebui să se relaxeze la malul mării. Explicaţiile cerute de Inspectorul Pro au fost refuzate de edili.

Bine aţi venit în Mamaia Nord, staţiune turistică de interes naţional din martie 2018.

Un şantier uriaş care se întinde din zona cluburilor până la intrarea în Năvodari. Vorbim de câteva hectare de blocuri în construcţie, care se ridică la câţiva metri de plajă. Turiştii, pe jos sau la volanul maşinilor personale, fac slalom printre gropi, noroi şi utilaje, se luptă cu praful şi gunoaiele felurite. Şi suportă un zgomot infernal. Totul la preţ de vârf de sezon.

Pro TV

Acum câţiva ani, vorbeam de această zonă ca de un rai sălbatic, o alternativă la staţiunile aglomerate şi prăfuite ale litoralului.

"Odată ce ai ajuns în această zonă, ai impresia că te-ai întors în timp şi ai regăsit Vama Veche la începuturi. Drumul de acces către mare nu este asfaltat”, spunea reporterul Inspectorul Pro în 2014.

”Patru ani mai târziu, găsim aceeaşi plajă complet schimbată. Drumul a fost asfalat. Avem și o faleză realizată cu fonduri europene. Avem maşini parcate peste tot şi clădiri din sticlă, oţel şi beton", așa arată stațiunea în 2018.

Patronatele din turism au vrut să blocheze aleea de promenadă pe motiv că betoanele vor distruge plajă. Nu au reuşit și, din păcate, au avut dreptate. Ideea falezei a venit de la fostul primar al oraşului Năvodari, Nicolae Matei, condamnat definitiv, în 2016, la un an şi jumătate de închisoare cu executare, pentru dare de mită. Matei ar fi încercat, în 2012, să ofere mită şefului IPJ Constanța de la acea vreme două terenuri pe malul mării, pentru a-l scăpa de un dosar penal. De altfel, fostul primar este cercetat de DNA pentru că ar fi retrocedat ilegal mai multe terenuri pe malul Mării Negre, în zona de lux Mamaia Nord-Navodari. Prejudiciul s-ar ridica la 25 de milioane de euro.

"Mă consider neîndreptăţit, nu am avut pretenţia că sunt sfânt, am mai dus câte o masă ca să ne treacă proiectele am făcut protocol, m-am aplecat ca să văd soarele printre picioare. Îl omorâţi pe Matei, lângă mine cresc cinci mai răi ca mine", spune Nicolea Matei, fostul primar.

Miza imobiliară este uşor de înţeles. Cine vrea un apartament la malul mării plăteşte chiar şi 1500 de euro pe metru pătrat. Chiar dacă, în prezent, infrastructura lipseşte.

Pro TV

Poate că în lipsa unor unităţi de cazare decente pe litoral, am avea nevoie de hoteluri noi. Dar nu de nişte monştri din beton. Zona Mamaia Nord-Năvodari se dezvoltă haotic, fără respectarea regulilor de urbanism. Cele câteva pensiuni cochete, cu vedere la mare, au fost îngropate de blocurile înalte.

"Aceste două blocuri sunt oribile, vecinii îşi dau mâna unul cu altul pe geam", susține Bogdan Popescu, asociaţia Salvăm Mamaia Sat.

Revoltător este că, deşi suntem în plin sezon estival, se construieşte şi acum fără oprire.

S-a ajuns aici pentru că în timpul guvernării Ponta, în baza prieteniei cu Radu Mazăre, fostul premier a iniţiat un act normativ care a permis lucrările de construcţie în sezon, până în acel moment interzise între 15 mai şi 15 septembrie. Decizia ar fi trebuit să fie temporară şi să favorizeze proiectele cu fonduri europene.

"Oribil, nu se respectă niciun plan de urbanism, e un dezastru total", spun oamenii.

Florin Chelaru a fost ales primar în Năvodari, pe listele PSD, în 2017, după ce a fost, 5 ani, viceprimar. Am solicitat telefonic un interviu pe tema Mamaia Nord. A refuzat aşa că am decis să îl abordăm direct.

Reporter: - De ce nu staţi de vorbă cu noi?

Florin Chelaru: - Lăsaţi-mi o adresă la registratură.

Reporter: - Sunt probleme mari pe care cred că le ştiţi. De ce nu staţi de vorbă cu noi?

Am revenit la Zilele Oraşului Năvodari, la un eveniment care a costat primăria zeci de mii de euro. Încă o dată, edilul Florin Chelaru refuză interviul.

Pro TV

Reporter: - Eu mai încerc o dată!

Florin Chelaru: - Nu mai încercaţi!

Reporter: - Nu credeţi că ar fi mai frumos şi mai civilizat să stăm de vorbă? Sunt aici, nu mă ignoraţi!

Florin Chelaru: - Aveţi treabă cu mine, intraţi în direct şi eu intru în direct la emisiunea dumneavostră.

Reporter: - Noi facem o ştire pentru Știrile PRO TV.

Florin Chelaru: - Aştept să mă sunaţi. Eu am un punct de vedere foarte clar legat de ei.

Altfel, autorităţile locale de aici,cu aprobarea actualului guvern, s-au preocupat să transforme Mamaia Nord-Năvodari în staţiune turistică de interes naţional. Motivaţiile principale sunt cel puţin hilare. S-a luat această decizie, pentru calităţile balneoclimatice ale zonei.

"Am făcut din Năvodari staţiune balneoclimaterică", transmitea Nicolae Matei.

În nota de fundamentare a hotărârii de guvern, se menţionează că cei interesaţi se pot recupera medical în centrele spa ale hotelurilor de 4 şi 5 stele. Multe dintre ele preferate de turiştii cu pretenţii, din zona cluburilor sunt şi enumerate. Sunăm la câteva dintre ele.

Reporter: - Îmi puteţi spune dacă aveţi centru SPA în hotel?

Reprezentant hotel: - Nu, doamnă, nu avem!

Descumpăniţi, facem o vizită la centrul de informare turistică, pentru a afla unde ne putem trata.

Pro TV

Am aflat, cu această ocazie, ca angajata centrului e plecată să arate oraşul unei delegaţii turce, venită în vizită la primărie. Ne-a oferit, însă, informaţii prin telefon, prin intermediul unor doamne angajate în aceeaşi clădire. Am aflat că există un singur SPA în Mamaia Nord.

Reporter: - În afară de ... mai există alt centru spa în mamaia nord? Pentru zile ploaioase!

Angajată centru de informare turistică: - În zonă nu ştiu dacă mai avem la hotelurile astea de s-au deschis noi acum centru SPA, masaj din astea, în interior. Practic unul singur este.

În Năvodari, există acum peste 12 mii de locuri de cazare, din care aproape 2 mii, de 4 şi 5 stele. Plajele sunt frumoase, micuţe şi cochete. Lipseşte însă implicarea autorităţilor, o strategie de dezvoltare unitară a zonei şi mai ales un control al modului în care se construieşte bloc după bloc. Dacă cei cu putere de decizie nu se vor hotărî să facă ceva concret, rezultatul este previzibil.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!