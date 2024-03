Pățania unor români care au vrut să închirieze apartamente de la o escroacă din Constanța. Au rămas fără bani și fără casă

Chiriile au crescut de la un an la altul cu 20 de procente și odată cu ele și înșelătoriile. Foarte mulți tineri cad în plasa escrocilor care plasează pe piață apartamente care nu le aparțin.

Inspectorul Pro a descoperit o astfel de rețea care operează într-un mod original, atât în București, cât și în țară. Falșii proprietari închiriază pentru câteva zile locuințe de pe platforme online și apoi le subînchiriază ilegal pentru câteva luni. Cine cade în plasa lor rămaâne și fără bani și fără casă.

Sunt tot mai multe înșelătorii la închirierea locuințelor, mai ales că acest segment imobiliar a scăpat din mâna autorităților. Așa că escrocii se strecoară ușor. Echipa de la Inspectorul PRO a intrat pe urmele unei filiere din Constanța care închiriază apartamente în regim hotelier, pentru o zi sau două. Și apoi le subînchiriază pe termen lung, fără ca membrii rețelei să fie proprietari.

Persoana care negociază în numele grupului infracțional este o tânără. După ce încasează sute de euro pentru chirie și garanție, aceasta dispare cu banii.

Reporter: Dvs. ați venit acum de la Constanța?

Escroacă: „Da. Am venit special să dau apartamentul”.

Păgubiții află că au fost înșelați abia după ce se mută în apartamente și se trezesc la ușă cu adevăratul proprietar. Care, pe bună dreptate, știe că i-au plecat turiștii.

Păgubită: „Am intrebat, zic, nu vă supărați, cine sunteți? Suntem proprietarii apartamentului... Poftim? Păi, și doamna careia i-am dat banii de chirie, cine e? I-am închiriat în regim hotelier”.

Raluca Elena Roșioru este numele real al femeii care înșeală. În fața clienților, se prezintă însă mereu cu identitate falsă! Zeci de oameni, din mai multe orașe din țară, i-au căzut până acum în plasă.

Reporter: Ce-a făcut propritarul? V-a dat afară?

Păgubită: „N-am avut ce să fac, credeți-mă. Am plecat plângând. Un priten de-al soțului meu ne-a dat garsoniera lui”.

Echipa de la Inspectorul Pro a aflat că o altă tânără a dormit la serviciu, până a reușit să strângă iarăși bani pentru închirierea unui apartament. Iar un cuplu, venit din străinătate, a înnoptat în mașină, pentru că locuința era deja dată altcuiva.

Păgubită: „Ne-am trezit cu acest cuplu la ușă, întrebându-ne cine suntem și ce căutăm în apartamentul lor”.

Reporter: Ea a închiriat același apartament către două familii?

Păgubită: „Da, da, da, în decurs de 2 ore. Lor le ceruse 3.200 de lei. Ei erau cu bagaje, cu totul după ei”.

Tupeul cu care acționează Raluca Elena Roșioru nu are limite. Această educatoare din Constanța susține că după ce a fost înșelată cu bani pentru un apartament, escroaca i-a furat până și identitatea. Și a continuat să pacaleasca oameni, folosindu-se de datele ei personale.

Păgubita: „I-am trimis o poză cu buletinul, pentru a face contractul de inchiriere. Suma aceea a fost așa să zic cel mai mic rău pe care a putut să mi-l facă. Am primit foarte multe mesaje de amenințare”.

Păgubită: „Am făcut un contract pe care l-a scris ea, cu datele din buletin și ulterior am aflat că nu era buletinul ei. Era al altei păgubite. Contractul a rămas la mine. La fel, un lucru mi s-a părut ciudat că ea nu a vrut o copie de la contract, nu a vrut absolut nimic”.

Femeia și-a mutat activitatea infracțională, după ce în Constanța a păcălit zeci de oameni și o parte i-a făcut plângeri penale la Poliție. Astfel, ea a început să posteze anunțuri cu apartamente la închiriere în Galați și București. Am găsit și noi unul din ele. Am jucat rolul unui client și am filmat-o cu camera ascunsă, într-un apartament din Capitală.

Femeia a venit însoțită de mai mulți bărbați, semn că nu acționează singură. Dacă am fi fost clienți reali, după felul stângaci în care s-a comportat, ar fi trebuit să avem suspiciuni imediat.

Prima greșeală! A schimbat adresa apartamentului, față de cea pe care ne-a comunicat-o la telefon. Inițial, ne-a spus că apartamentul se află pe strada Rozelor, la etajul I. Acum ne-a chemat pe strada Tineretului.

A doua greșeală! Nici pozele nu corespund cu locuința în care ne-am întâlnit. A găsit imediat o scuză.

Escroacă: „E diferit față de ce am văzut în poze, e clar! A băgat verișorul meu în partea cealaltă. Deci, a făcut un talmeș balmeș...”

Reporter: Cât ar fi chiria?

Escroacă: „350, cu tot cu utilități”.

Așadar, și prețul este suspect! În zonă, chiria poate fi într-adevăr 350 de euro pe lună. Dar, atentie, fără utilități incluse!

Ne-am convins de escrocherie, după ce am căutat apartamentul pe mai multe platforme online. L-am găsit la închiriere în regim hotelier și nicidecum pe termen lung, așa cum pretindea tânăra. L-am sunat pe adevaratul proprietar. Ne-a răspuns un bărbat. Omul ne-a asigurat că, pentru el, nu este rentabil să-și închirieze locuința pe termen lung.

I-am cerut Ralucăi Elenei Roșioru un punct de vedere. Să vedem ce o determină să-i înșele pe oameni. Am sunat-o de mai multe ori și i-am trimis și un mesaj. Nu ne-a răspuns și ne-a blocat numărul de telefon.

Mai mulți păgubiți au depus plângeri penale la Poliția din Constanța, încă de anul trecut.

Reporter: Până acum, poliția te-a chemat la audieri?

Păgubită: „Nu. Ea, de când am depus plângere până acum, a mai înșelat foarte multe persoane”.

Păgubită: „Nu înțeleg ce așteaptă. Ea în continuare face acest lucru. Nimic, nimic nu o oprește. Au toate datele ei”.

Am cerut un punct de vedere oficial și am vrut să-l întrebăm pe șeful IPJ Constanța, comisarul Dumitru Bîltag, de ce anchetatorii n-au făcut nimic ca să oprească această infracțiune. Ne-a transmis că ne va suna purtătorul de cuvânt. Agentul șef adjunct, Olimpia Ceară, ne-a comunicat doar că dosarul este în curs de cercetare.

Din păcate, în România nu există control asupra celor care postează anunțuri de închiriere pe platformele online. Așa că trebuie să vă alegeți cu grijă partenerul imobiliar. Conform datelor oficiale, mai puțin de 15 la sută dintre chirii sunt înregistrate la ANAF.

