Mamaia Nord, luxul dintre betoane și buruieni. Încurajați de amenzile simbolice și un primar pasiv, constructorii prosperă

Stațiunea turistică de interes național Mamaia Nord- Năvodari este o fâșie de pământ și nisip la malul Mării Negre care începe din zona cluburilor din Mamaia și continuă până la intrarea în orașul Năvodari.

Teren viran în urmă cu câțiva ani, s-a transformat sub ochii autorităților într-o uriașă afacere imobiliară. Un haos urbanistic, fără străzi, utilități sau parcări.

"Este un monstru de beton, de sticlă și oțel care a apărut la malul mării".

Turiștii vin aici atrași de apartamentele noi, amenajate modern. De intrarea lină în mare și de nisipul fin. Dar pozele de la cazări nu arată și realitatea tristă din jurul blocurilor.

”În interior, într-adevăr, spațiile de lux. Dar în momentul în care ieși afară, nu vezi decât buruieni, gunoaie, șantier, praf, mizerie. Am avut trei zile în care s-a luat curentul mai multe ore, între 19 și 20 nu există apă".

Gunoaiele sunt o altă mare problemă. Deșeurile de la construcții cad în responsabilitatea dezvoltatorilor. De cele menajere ar trebui să se ocupe firma de salubrizare cu care Primăria Năvodari are contract.

”Nu am treabă eu”

Inspectorul Pro: "Este ora 16.30 și coșurile de gunoi sunt deja pline, sunt insuficiente. Astfel de grop de gunoi improvizate sunt peste tot în Năvodari".

Se adaugă spațiul verde neîngrijit, mobilierul urban distrus, câinii comunitari și avem tabloul complet al unei stațiuni care se vrea de lux, după tarife. Un apartament era în jur de 5.000 de lei pe noapte, iar un șezlong se închiria, în medie, cu 50 de lei pe zi.

Localnic: ”Cred că de acum în 20 de ani va fi bine, pentru că s-a investit mult pentru a se realiza aceste structuri imense, dar acum se lucrează, nu sunt terminate, am rămas fără apă, fără curent electric".

Între timp, printre miile de turiști, constructorii își văd de treabă.

O hotărâre de guvern interzice, de la 15 mai la 15 septembrie, lucrările care aduc atingere activității turistice. Ca excepție, sunt permise cele deja începute înainte de această perioadă.

Însă, pentru a nu lasă loc de interpretări, din acest an, Consiliul Local Năvodari a adoptat o hotărâre prin care, în timpul verii, se interzic lucrările exterioare.

”IP: Ce ați turnat acolo?

Muncitor: Beton!

IP: Știți că nu aveți voie să turnați beton?

Muncitor: Nu am treabă eu!".

Acest bloc în construcție este lângă plajă. La vederea echipei de filmare, muncitorii și-au strâns echipamentele și au plecat.

”- Plecați?

- Turkish!

- Ați terminat? Ce ați turnat acolo?

- Ce ce vede: beton".

”Nu se ține cont de nimic, deranjul este foarte mare”

La acest bloc, de pe o altă stradă, se toarnă o placă de beton.

"- Aveți voie să turnați betoane, în perioada asta, de sezon?

- Habar n-am".

Sunăm la numărul afișat pe pancarta de pe clădire. Telefonul ar fi al unui reprezentant al dezvoltatorului, susțin muncitorii. Nu dezvăluim că suntem la fața locului.

Constructor: "Noi lucrăm la interior, mai avem două apartamente și le finalizăm la interior. Două apartamente de finisat, se lucrează la interior, se dă cu lavabil. La exterior, s-a terminat tot ce este, se dă cu lavabil".

Localnic: ”Betoniere continuu descarcă, așa e toată ziua, printre turiști, vine lumea, pleacă lumea, nu se ține cont de nimic, deranjul este foarte mare".

La un alt bloc unde se lucrează, constructorul spune că atâta timp cât nu a primit nicio amendă de la primărie, își vede de treabă.

”IP: Aveți voie să construiți în perioada aceasta?

Constructor: Da, bineînțeles că avem, nu ați văzut că în toată Mamaia se construiește? Adică dacă se construiește peste tot, de ce nu s-ar putea construi și aici? Este voie, nu e voie în preajma pensiunilor, în jurul hotelurilor.

IP: Și aici nu sunt turiști de jur împrejur? Nu e niciun turist de jur împrejur?

Constructor: Nu! Sunt blocuri".

Sesizăm aceste probleme mai întâi la Inspectoratul de Stat în Construcții, apoi la Poliția Locală, care are serviciul de disciplină în construcții.

”ISC: Cel mai rapid cu o sesizare la poliție.

IP: Când ar putea interveni disciplina în construcții?

ISC: Mâine dimineață, începând cu orele 8".

Amenda pentru constructori este de numai 2.500 lei

În urma sesizărilor noastre, dezvoltatorii au fost amendați. Cu 1.000 de lei. 1.500 de lei. Și 2.500 de lei. Cu asemenea sume de nimic pentru dezvoltatori, nu e de mirare că a doua zi după aplicarea sancțiunilor lucrările au fost reluate.

Amenda maximă pentru persoanele fizice este de 1.500 de lei, iar pentru cele juridice de 2.500 de lei.

Am vrut să stăm de vorbă cu primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru. Ne-a refuzat interviul, așa cum a făcut-o în fiecare vară de când sesizăm problemele din stațiune.

”IP: Am încercat în fiecare vară și nu am primit niciun răspuns înapoi.

Primar: Ați primit întotdeauna.

IP: Nu am primit niciun răspuns înapoi.

Primar: Ce doriți dvs?

IP: Să stăm de vorbă despre situația din Năvodari, puteți să îmi răspundeți și acum despre curățenia din Năvodari, despre construcțiile de acolo. De partea de construcții, încă se construiește acolo!

Primar: Nu se construiește acolo.

IP: Și dvs nu ne puteți acorda un interviu pe această temă? Sau ce se întâmplă în Năvodari? Dacă sunteți mulțumit de cum arată? Dacă totul este în regulă?

Primar: Vă rog mult, discutăm prea mult".

În această vară, Primăria Năvodari a aplicat 12 amenzi firmelor care executau lucrări de construcție la exterior. Și alte 38 de amenzi s-au dat pentru terenuri neigienizate sau pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Coincidență sau nu, buruienile din stațiune s-au tăiat a doua zi, după sesizarea noastră.

Cu 4,5 milioane de euro fonduri europene, Primăria Năvodari a tras 7 kilometri de canalizare pluvială, a pavat 14 kilometri de trotuar, iar 27 de străzi au fost asfaltate. Iată cum arată una dintre ele, după lucrări.

Elena, purtător de cuvânt Primăria Năvodari: ”Lucrările nu au fost recepționate, vom imputa aceste lucrări constructorului să le repare”.

În acest haos, sunt antreprenori care investesc, cu gust și pricepere, în amenajarea plajelor și apartamentelor. Dar de autorități depinde cum va arăta stațiunea în viitor.

Controalele mai dese și amenzile care să îi deranjeze cu adevărat pe dezvoltatori ar mai curăța zona. Litoralul românesc are nevoie de investiții, dar și de autorități care să pună turiștii mai presus de orice interes.