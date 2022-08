Peste 30% din service-urile auto funcționează ilegal. Cum fentează mecanicii controalele de la RAR

Din cauza autoturismelor cu probleme care ajung în trafic și a drumurilor proaste, țara noastră apare în statistici drept cel mai nesigur loc din Europa, cu peste 2.000 de morți anual în accidente grave. Inspectorul PRO vă arată cum funcționează ilegal unele service-uri. Și de ce a ajuns DNA să trimită în judecată funcționari din domeniul auto pentru luare de mită.

În România, unul din trei serviceuri lucrează ilegal, iar pentru reparaţiile făcute nu oferă nicio garanţie. Fenomenul pare scăpat de sub control, confirmă Patronatul Operatorilor de Service Auto, de vreme ce am ajuns să avem peste 6.000 de garaje neautorizate şi nefiscalizate în întreaga ţară. Numai în sectorul 2 al Capitalei, Inspectorul PRO a descoperit 3, la câteva străzi distanţă unul de celălalt.

Mecanic: Ca să te autorizezi trebuie să-l faci cu scule! Eu am avut firmă şi când a început să vină RAR-ul peste mine, l-am închis! Că mă vizita RAR-ul din săptămână în săptămână. M-a învăţat tot un băiat de la RAR: Închide-l, mă, şi spui că lucrezi pentru prieteni!

Reporter: Dar de la poliţie nu mai vin la controale?

Mecanic: Şi dacă vin ce? Poate să vină!

De şapte ani un bărbat lucrează fără autorizaţie. Are un garaj, dar intervenţiile le face pe drum, în văzul tuturor. Ne-a fost simplu să-l abordăm şi-i să-i solicităm o reparaţie.

În mod normal, o astfel de lucrare se execută doar într-un service autorizat unde există stând de frâne care permite efectuarea unui test ce garantează siguranţa lucrării. Aici, însă, totul se face după ochi!

Mecanic: Am să vă rog să lăsaţi frâna de mâna jos. Vai de capul meu, ce e aici!

Reporter: Dar nu avem cum să facem un test de frână după ce le pune pe astea pe spate?

Mecanic: Ce să le fac mai mult test decât să mă uit?!

Reporter: Acum dacă eraţi pe bune vă obligau să luaţi şi stand de frână, nu?

Mecanic: Dacă lucrăm la frâne, dar puteam să-i spun că nu lucrez la frâne. Păi da, ce, trebuie să ştie ei ce fac eu tot?!

O primă concluzie! Feriţi-vă întotdeauna de o astfel de atitudine. Frânele prost lucrate pun în joc viaţa dumneavoastră şi a celor din jur.

Radu Ene, specialist service auto: Nu are cum să ştie dacă a făcut ce trebuie sau nu. Tot ce acest stand verifică este făcut să o facă aici pe loc, unde nu ai pe nimeni în pericol. Poţi să testezi pe stradă, dar unde?! În primul copac, în prima maşină...

Alexandru a fost victima unei astfel de experienţe.

Alexandru Voicu: Am schimbat plăcuţele de frână la un Gigi în spatele blocului, am plecat apoi cu maşina şi am rămas fără frână. Uitase să pună ceva la frâne, o siguranţă.

În România sunt în prezent 19.000 de service-uri din care doar 13.000 sunt autorizate. Domnul din filmarea noastră este unul dintre acei mecanici pe care poliţia, ANAF-ul şi ITM-ul ar trebui să-i controleze. Chiar şi Registrul Auto Român ar trebui să se implice. Cum nimeni nu pare să fi făcut asta, echipa de la Inspectorul PRO a chemat poliţia că să constate neregulile.

Polițist: Poliţia, bună ziua! Deci lucraţi şi în afară de prieteni.

Mecanic: Eu am zis să vă ajut ca să vă fac frâne, că aţi spus că nu mai aveţi frâne.

Reporter: Nu aţi făcut-o pe prietenie, aţi făcut-o pe bani!

Polițist: Domnule Popescu, au mai fost şi alţi clienţi pe care nu-i cunoşteaţi şi pe care i-aţi taxat...

Mecanic: Poate, mai demult or fi fost, nu zic că n-au apărut... că n-a fost vreunul căruia să-i pun un bec sau o urgenţă...

Reporter: Vă dau şi dvs. ocazia să vă spuneţi punctul de vedere...

Mecanic: Vedeţi că scrie undeva service auto? Acesta este garajul meu personal. Oricum, în scurt timp o să îmi redeschid firma.

Poliţist: Eu nu am autoritatea de a pune acum lacăt pe uşă domnului!

Mare ne-a fost surprinderea să vedem că echipajul chemat de noi s-a întâlnit acolo cu un alt poliţist, îmbrăcat civil, care tocmai îşi adusese maşina la reparat în acest garaj neautorizat.

Poliţia: Maşina aceasta este a dvs, da?

Poliţist la service: Da! Eu sunt tot de la secţie, de aici.

Poliţie: Voiam să vă întreb dacă îl cunoaşteţi şi dacă e prieten cu dvs.

Poliţist la service: Ne cunoaştem de 30 de ani, de când lucrez la secţie. Cine a făcut, mă, d-astea?

Reporter: Dar de ce ziceţi cine a făcut d-astea? Dvs stiți că aici este un service neautorizat? Sau nu vă interesează?

Polițist la service: Dar dvs cine sunteţi?

Reporter: Andreea Dăscălescu de la PRO TV sunt, mă bucur să vă cunsoc.

Polițist de la service: Mulţumesc! De unde să ştiu dacă este autorizat sau nu...

Între timp, un alt echipaj a trecut prin fața garajului, iar mecanicul s-a salutat şi cu poliţistul din autoturism. Se pare, aşadar, că oamenii legii aveau cunoştinţă despre activitatea acestui service clandestin.

Am arătat imaginile purtătorului de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Crina Eseanu.

Reporter: Cum catalogaţi dvs acest tip de comportament?

Crina Eșanu: Nu am cunoştinţă despre astfel de situaţii. Vor fi efectuate verificări în acest sens. O să am rugămintea să-mi puneţi la dispoziţie, dacă doriţi, aceste imagini.

Am mers apoi să discutăm şi cu reprezentanţi ai Registrului Auto Roman. Purtătorul de cuvânt, Mihai Dogarescu, a fost surprins să afle că acest mecanic pretinde că a lucrat ilegal cu autorizaţie şi susţine că de 7 ani munceşte ilegal din cauza unor angajaţi RAR.

Mecanic filmat cu camera ascunsă: Îi vedeai, bună ziua, bună ziua. Eu îmi dădeam seama imediat, de la Registrul Auto. Zic, da dom'ne, ştiu. Ca aia nu e în regulă, ca aia nu e în regulă. Nu luau aici banii! Le era frică. Am camere peste tot! Ne vedem la intersecţie, la Vatră.

Reporter: Şi le dădeaţi bani?

Mecanic: Normal! Îţi dai seama că nu te duci, pleacă. Dar trimite pe altul şi nu mai zice vreau şpaga... te-a ars direct!

Mihai Dogărescu, purtător de cuvânt RAR: Nu cred, vă spun, sincer, că există aşa ceva în cadrul Registrului Auto Roman. Atâta timp cât sancţiunile sunt foarte mari, nu cred că există această posibilitate de a da şpaga.

Nu de aceeaşi părere sunt, însă, procurorii anticorupţie care anchetează astfel de cazuri.

Livia Saplacan, purtător de cuvânt al DNA: De curând a fost trimis în judecată un coordonator zonal pe Moldova al Departamentului Inspecţii Tehnice Periodice. Acesta ar fi luat mită, sumele de 13.000 de euro şi 10.000 de lei de la un inspector tehnic al unei staţii autorizate ca să închidă ochii la anumite neregularităţi.

Pentru a avea control asupra acestui fenomen este nevoie de un registru auto unic pe ţara care să interconecteze serviceurile în aceeaşi baza a staţiilor ITP. S-ar putea face astfel diferenţa dintre o reparaţie autorizată şi una neautorizată.

Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto: În ultimii doi-trei ani au fost maşini avariate care s-au rupt în două efectiv. Cum credeţi că o maşină se rupe în două aşa, de parcă o tăi cu fierăstrăul? Este clar că acolo s-a intervenit şi s-a intervenit prost.

Potrivit Patronatului Operatorilor de Service Auto din România, peste 60 % dintre maşini sunt reparate acum în locuri neautorizate.

