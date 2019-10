Parchetul Militar a început urmărirea penală in rem în cazul filmării ascunse de la "Colectiv"

Parchetul Militar Bucureşti a dispus, marţi, începerea urmăririi penale in rem pentru mai multe infracţiuni, după filmul intervenţiei la ”Colectiv”.

Se fac cercetări pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu. În plus, se fac cercetări pentru sustragerea de probe, având în vedere că filmarea a fost ascunsă patru ani, dar şi pentru profanarea de cadavre sau morminte, având în vedere că un ofiţer ISU este auzit înjurând victimele, transmite News.ro.

”Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti au dispus prin ordonanţa din data de 29 octombrie începerea urmăririi penale cu privire la fapte sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu pentru a se efectua cercetări cu privire la aspectele care rezultă din vizionarea imaginilor video apărute în spaţiul public în legătură cu modalitatea de intervenţie şi acordarea primului ajutor la incendiul de la clubul Colectiv, din seara de 30 octombrie 2015 de către persoane care au calitatea de militar”, a transmis, marţi Parchetul Miliar Bucureşti.

Sursa citată a precizat, de asemenea, că a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.

Infracţiunea vizează ”împrejurările în care persoane având calitatea de militari din cadrul IGSU au reţinut şi a ascuns pentru o lungă perioadă de timp, aproximativ patru ani, mijloace de probă constând în înregistrări audio video ori fotografii care surprindeau momentele ulterioare incendiului din clubul Colectiv”, se mai arată în comunicat.

”Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus începerea urmăririi penale şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte pentru a fi efectuate cercetări referitoare la împrejurările în care, potrivit înregistrărilor audio-video apărute în spaţiul public, o persoană având calitatea de militar a adresat cuvinte injurioase, posibil la adresa unor persoane decedate în incendiul din clubul Colectiv”, se mai arată în document.

Procurorii precizează că efectuează acte de urmărire penală în raport de infracţiunile menţionate ”în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt în cauză fiind de legate organele de cercetare ale Poliţiei Judiciare din cadrul Poliţiei Municipiului Bucuresti, Serviciul Omoruri”.

O filmare de aproximativ 20 de minute făcută în noaptea intervenţiei la incendiul din clubul Colectiv, din urmă cu patru ani, ţinută secretă, a fost făcută publică de Libertatea.

Imaginile, filmate de un subofiţer care a însoţit primul echipaj ISU Bucureşti Ilfov ajuns la locul dezastrului, arată dezorganizare, haos, răniţi căraţi de mâini şi de picioare sau pe paleţi, dar poate fi auzit, conform Libertatea, cel care a coordonat la un moment dat operaţiunea, Orlando Şchiopu, înjurând victimele.

Orlando Şchiopu a spus, joi, într-o conferinţă de presă, că pompierii au fost anunţaţi atunci de un incendiu, şi nu că ar fi câteva sute de oameni care nu pot ieşi dintr-o incintă sau mari arşi.

"Am dat faţă în faţă cu o situaţie pe care nu am mai întâlnit-o. Nu suntem pregătiţi în şcoli pentru dezastre şi nici nu suntem roboţi. Am fost anunţaţi pentru un incendiu, nu anunţaţi că ar fi câteva sute de oameni care nu pot ieşi dintr-o incintă sau mari arşi", a spus Orlando Şchiopu.