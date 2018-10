Cine este Radu Alexandru, bărbatul de etnie romă care a scos 3 oameni din Colectiv

Numărul morţilor în tragedia de la Colectiv ar fi putut fi mai mare dacă nu ar fi intervenit atunci mai mulţi eroi, care şi-au riscat viaţa pentru a-i salva pe cei captivi în club.

Operatorul Pro TV Mario Ionescu a fost martor la infernul de pe 30 octombrie 2015 şi a povestit cum Radu Ciprian Alexandru, un bărbat de etnie romă, a intrat de trei ori în "iad" şi a scos trei oameni.

"Dacă România cauta eroi permiteţi-mi să vă arăt eu unul! Este în dreapta imaginii, Sandu Gemanaru pe numele său Radu Ciprian Alexandru, de etnie romă! E important, el a intrat de trei ori în " iad" şi a scos trei oameni! Nu era în club, a venit, a văzut şi nu a stat pe margine! Este un antrenor de box pentru copii, tata a doi copii, trăieşte din sală să de box, da e rom şi a ales să-şi rişte viaţa pentru nişte tineri necunoscuţi!?", a scris Mario Ionescu, pe pagina sa de Facebook.

"Important este că nu am stat la 300 de metri şi am încercat să fac ceva, să pun mâna să car, să scot pe cineva afară, să fac orice...Am plâns din simplu fapt că sunt om şi am văzut copii morţi, iar mamele lor le strigau numele. Porki (POPESCU FLORIN) este cu adevărat un super erou pentru că a intrat şi a salvat vieţi oameni vii. Care acum se zbat să trăiască. Iar el acum este la reanimare. Să ne rugăm pentru fratele nostru Porky şi pentru toţi oamenii", a mărturisit la rândul său Radu Ciprian Alexandru.

Daca Romania cauta eroi permiteti-mi sa va arat eu unul! Este in dreapta imaginii, Sandu Gemanaru pe numele sau Radu... Posted by Ionescu Mario on Monday, November 2, 2015

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer