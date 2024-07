„Ponturi” din internet. Istoria muzicii la radio, de pe glob. Ce ascultau bunicii noștri

Marian Andrei, corespondent PROTV: „Îți selectezi o țară - România, să zicem, și poți să te duci ... sunt niște decade jos și poți vedea ce ascultau românii, de exemplu în 1950, niște romanțe celebre, Ioana Radu de exemplu, poți să te duci în 1930. 1900 ar fi cel mai devreme, Zaraza, Cristain Vasile. Acum, nu știu cât de precisă este perioada, nu poți să te duci foarte mult în spate, nu doar cu România, poți să te duci pe SUA și să asculți Just help yourself și Calling și Harlam. De exemplu, 1950, 1960, roack-and-roll”.

Site-ul de istorie a radioului este https://radiooooo.com/

Iată alte resurse de pe internet care se pot dovedi folositoare:

https://theuselessweb.com/

https://www.window-swap.com/Window

https://hackertyper.com/

https://distrosea.com/

https://onemillioncheckboxes.com/

