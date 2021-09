WhatsApp nu va mai funcționa pe zeci de modele de telefoane. Iată de când și ce dispozitive sunt afectate

Shutterstock

Aplicația WhatsApp nu va mai oferi suport tehnic pentru anumite telefoane care au versiuni vechi de Android ori iOS.

Este vorba despre modelele care funcționează cu Android 4.0.4 sau altele mai vechi ori cu iOS 9 sau alte sisteme de operare mai vechi, conform Mirror.

Astfel, vor fi afectate 53 de modele de telefoane, începând cu 1 noiembrie.

Mai exact, din acel moment cei care dețin un astfel de model nu vor mai putea face actualizări ale aplicației. Aceasta va continua să funcționeze până la un anumit moment.

Pentru a te asigura ca nu vei pierde conversațiile poți face o copie de siguranță a istoricului chatului și să recuperezi conversațiile când te loghezi pe un nou dispozitiv.

Iată modelele afectate:

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus