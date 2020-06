Unilever oprește publicitatea pe Facebook, Instagram și Twitter, în SUA, pentru tot restul anului

Reprezentanții companiei invocă dezbinarea și discursul bazat pe ură din timpul acestei perioade premergătoare alegerilor din SUA.

Compania de bunuri de larg consum, care deține mărci precum Dove și Lipton, se alătură unui boicot publicitar în creștere împotriva Facebook, ca parte a campaniei „Stop Hate for Profit”/ „Stop Urii pentru Profit”, începută de grupurile de drepturi civile din SUA după moartea lui George Floyd. Demersul face la apel la Facebook, care deține Instagram, să facă mai mult pentru a opri discursul de ură.

După anunțul Unilever, acțiunile Facebook și Twitter au scăzut cu 7%.

„Continuarea publicității pe aceste platforme în acest moment nu ar aduce un plus de valoare oamenilor și societății. Vom monitoriza și vom revizui poziția noastră actuală dacă este necesar”, a transmis Unilever într-un comunicat.

Facebook și Twitter nu au transmis până acum nicio reacție.

Shares of both Facebook and Twitter were down more than 7% in mid-day trading Friday after Unilever said it would pull its advertising from the social media companies for the rest of the year.https://t.co/M16b2aSLOn