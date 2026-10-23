Sunt cele mai importante vulnerabilități descoperite, probabil, în ultimii zece ani.

Andrei Avădanei, specialist în securitate cibernetică: „Vorbim de o cheie universală ce poate să deschidă ușile în 70% din casele globale. Majoritatea site-urilor de pe internet, aproximativ 70% dintre ele, au această tehnologie în spate și, cu câteva click-uri și cu puțină experiență, poți intra în fiecare țintă, de acasă. Colegii mei, imediat după lansare, în a doua dimineață, într-o oră sau două, au reușit să reproducă vulnerabilitatea respectivă și, în 21 de pași, total autonom, au reușit să valideze exploatarea vulnerabilității pe o țintă aleasă în mod aleator.”

Marian Andrei: PHP este un limbaj de programare folosit în special la magazinele online, pentru că e un foarte mare schimb de date, nu? Dar ce se întâmplă când cineva care vrea să facă rău are acces, căci asta capeți cu acea cheie universală, capeți acces pe serverul magazinului online sau al oricăruia dintre site-uri?

Andrei Avădanei: „Pe lângă magazinele online, vorbim de platforme precum WordPress, Joomla, toate acestea folosesc PHP în spate, iar impactul e în funcție de atacator. Unii își doresc să fure bazele de date, alții își doresc să-și păstreze persistența acolo și să exfiltreze date constant. Unii vor bloca activitatea companiei și vor cere o răscumpărare; genul acesta de decizii sunt luate de cine este în posesia acestui cod.”

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