Un ceas inteligent vă poate salva viața. Știe să facă chiar și EKG

Cei care vor să aibă un stil de viață mai sănătos pot apela oricând la un ceas inteligent.

Pe lângă notificări, acestea știu să măsoare tot mai precis bătăile inimii, să facă EKG sau să analizeze în detaliu fiecare oră de somn. Marian Andrei a făcut o demonstrație în emisiunea iLikeIT.

Marian Andrei: „Ceasurile inteligente pe care Samsung le-a lansat au ajuns și la noi, avem și un Garmin, am eu la mine și un ceas care știe să măsoare tensiunea arterială, să facă EKG și știe să arate și indicele de masă corporală, adică nu ai nevoie de un cântar pe care să te așezi, pur și simplu butoanele de aici funcționează ca senzori, și poate să-ți spună câtă grăsime ai în corp, câtă apă. Trebuie să-i adaugi greutatea, înălțimea e deja setată. (...) mai are câteva funcții interesante, avem această funcție de tensiune arterială, trebuie să țin ceasul la mână, să fie brățara strânsă, să stau nemișcat. Foarte important, primele trei măsurători trebuie să le faci cu un aparat profesionist, ca să poți să calibrezi ceasul. Vreau să fac și un EKG, pun degetul aici... Neconcludent, și o să vă spun și de ce, din cauza emoțiilor mi-a transpirat și degetul... dar mai am unul pe care l-am făcut în pauză și pot să-l trimit medicului, dacă, sunt la distanță, nu mă simt bine, pot să-l trimit în format pdf.

Cred că acuratețea este undeva la 95%, pot să dau un exemplu. Mama mea soacră se simțea foarte rău într-o seară, simțea că are palpitații și aveam un Apple Watch atunci i l-am pus la mână și a făcut ea un EKG, și într-adevăr i-a apărut recomandarea să viziteze un doctor pentru că are fibrilații. A doua zi a fost la doctor și i-a fost confirmat diagnosticul, deci sunt destul de precise.”