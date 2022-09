Televizoare wireless, ceasuri smart, căști cu încărcare solară, printre cele mai promițătoare gadgeturi lansate la IFA Berlin

Televizorul wireless, ceasuri inteligente care ne mențin sănătoși și-n formă maximă, dar și căști audio care se încarcă de la soare, sunt doar câteva dintre gadgeturile prezente la cel mai mare târg de tehnologie de la Berlin.

Marian Andrei este acolo. Să vedem.

Acest televizor de la Panasonic are nevoie de un singur cablu ca să funcționeze, cel de alimentare. În rest, dacă vrei să conectezi o consolă la el sau oricare altă sursă video, are o cutie care comunică cu televizorul wireless. Poate să transmită imagini 4K la o rezoluție excepțională fără să-ți dai seama dacă e prin cablu sau nu. Deocamdată, televizorul este disponibil doar în Japonia, acolo unde a primit aprobare. În Europa mai durează un pic pentru că funcționează pe niște frecvențe speciale."

Ne mutăm acum la ecrane ceva mai mici.

Venue 2S este cel mai nou ceas de la Garmin, este practic varianta mai accesibilă a lui Venu2S și vine într-o formă pătrățoasă, de aici și denumirea SQ. Are ecran color, păstrează același număr mare de exerciții pe care le poate monitoriza, inclusiv ridicări de greutăți, monitorizarea somnului iar bateria ține mai mult de o săptămână."

Și Fitbit a lansat trei noi modele - Inspire 3, Versa 4 și Sense 2. Aceste ceasuri au câteva funcții dezvoltate la București.

Alexandra Pahomi: „Este singurul smartwatch care are CDA, un senzor care te ajută să îți monitorizezi în mod continuu reacțiile pe care corpul tău le are în fața stresului. Este de asemenea și ceasul care are EKG disponibil și în România. Are o paletă de activități dedicate monitorizării sănătății."

Și, dacă tot vorbim de tehnologie.. la purtător, trebuie menţionate și aceste căști de la Urbanista. Se conectează la telefonul mobil, tabletă sau computer. Ce le diferențiază de alte produse similare? Au panou solar.

Panoul solar este aici și atât timp cât ținem aceste căști suficient de mult timp la soare sau la lumină puternică aceste căști nu trebuie încărcate. Au o baterie care poate să țină până la 80 de ore. Aceeași tehnologie o găsim și pe căștile TrueWireless. Panoul solar este undeva aici și la fel, atât timp cât aceste căști au suficientă expunere la lumină puternică nu e nevoie să le încarci avem oricum un port USB-C.

Acest model de căști costă 200 de euro.

05-09-2022