Tehnologia de ultimă oră poate ajuta persoanele cu dizabilități să ducă o viață mai ușoară

Marian Andrei a vorbit joi, în emisiunea iLikeIT, alături de invitații săi, despre dispozitivele de mobilitate care ajută persoanele cu dizabilități să ducă o viață mai ușoară.

Ciprian Lupu, pilot de raliuri: „Sunt doar câteva dispozitive de mobilitate care ajută la îmbunătățirea calității vieții de care persoanele cu dizabilități au nevoie. Prin aceste lucruri, le dau o independență mult mai mare și îi ajută la integrarea în societățile din care fac parte. Eu am un scaun rulant foarte performant și foarte ușor, este integral din carbon pentru că mă ajută să mi-l transfer în dreapta lână mine și, fiind o persoană foarte activă, normal că am nevoie de un scaun cât mai performant. Este foarte compact și mi-l pun pe scaunul din dreapta în mașină, atunci când conduc. Este dotat cu un dispozitiv electric care, cu ajutorul unui smartwatch, pornește și are o autonomie de 20 de kilometric. Atunci când trebuie să îmi conserve energia, îl folosesc foarte ușor.”

Marian Andrei: „Și prin ceas cum funcționează?”

Ciprian Lupu: „Printr-un impuls se activează și prin două bătăi asupra cercului am pornit și la fel îl și opresc. Ajunge la o viteză de aproape 9 km/oră.”

Un alt exemplu de dispozitiv de mobilitate prezentat în emisiune a fost un sistem care se atașează de bara din față scaunului rulant, numit handbike electric.

Ciprian Lupu: „Avantajul acestui handbike electric este acela că are o autonomie de până la 25 de km/oră, în funcție de suprafața pe care merge și se conectează foarte ușor la scaunul rulant.”

Sursa: iLikeIT Etichete: , , , Dată publicare: 23-02-2023 09:39