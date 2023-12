Singurul satelit românesc aflat acum pe orbită a fost construit de câțiva elevi. Poate fotografia planeta

Planeta noastră are pe orbită un satelit construit de câțiva elevi români. Poate fotografia planeta și poate studia magnetismul și radiațiile cosmice.

În studioul iLikeIT a fost prezentă o parte din echipa care a construit satelitul: Filip, Alesia, Alex și David.

Filip: ”Totul a început cu ROM-1, adica Romanian Orbital Mission 1. A fost primul nostru satelit pe care l-am construit, dar din păcate el n-a reușit să ajungă niciodată în spațiu. Rom-2 a fost primul nostru satelit care a ajuns în spațiu și al 2-lea construit vreodată. A fost lansat pe orbită vara aceasta pe data de 20 iunie, iar ROM-3 este ultimul satelit, trimis în urmă cu o lună pe orbită.”

Filip: ”Rom-2 a fost o misiune de succes, cu toate că nu am reușit încă să recepționăm o imagine. A fost o încercare. Am reușit să luăm niște pachete dintr-o fotografie pe care am încercat să le prelucrăm, dar nu a funcționat cum ne așteptam. În schimb a transmis telemetrie legată de voltaj și de alte măsurători de la bord, cum ar fi temperatura.”

Satelitul ROM-3 se deplasează cu o viteză aproximativă de 27.500km/h, deci este probabil este cel mai rapid vehicul românesc în acest moment.

Alex: ”ROM-3 are misiunea de observare a Pământului și e dotat cu o cameră de 5 megapixeli. Are undeva la dimensiuni 15-15-10 cm. Destul de mic, da, e destul de mic din categoria pico-sateliților. Antenele sunt făcute practic dintr-o bucată de ruletă, are rolul pur și simplu de a transmite datele și motivul pentru care se desprind în asemenea fel pentru că pe rachetă nu ai suficient spațiu să le ții deschise.”

Mai multe detalii despre echipa de elevi implicată în acest prouiect puteți afla de pe site-ul lor, rom-space.ro, sau de pe pagina lor de Instagram.

