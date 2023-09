Rochii decorate cu circuite și CD-uri, noua tendință din modă, inspirată din tehnologia digitală

Sunt piese extrem de apreciate pe podium. Aflăm detalii la iLike iT, de la Iulia Ionescu.

Iulia Ionescu: Creațiile pe care le vedem acum în platou sunt ale studenților dumneavoastră...

Antoaneta Ţică, lector Universitar "UNArte": „Una, mai exact este a unei studente care a terminat masterul anul acesta și este o piesă care face parte din colecția ei de finalizare, a fost inspirată de tehnologia digitală, și-a continuat licența prin această lucrare, această colecție de master, printând circuitele digitale pe material textil, care se folosește în mod normal în industria modei.”

Iulia Ionescu: Iar această rochie este deosebită pentru că include și bucăți de CD-uri..

Antoaneta Ţică: „Este o lucrare personală pe care eu am creat-o în 2017 pentru un eveniment din Australia, unde am trimis-o și am participat acolo...”

