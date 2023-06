Platforma prin care elevii comunică cu studenții, ca să afle ce le rezervă viitorul în facultățile unde vor să ajungă

Doi din cinci studenți în țara noastră abandonează facultatea în primul an de studiu și prea puțini dintre ei ajung să și lucreze în domeniul în care s-au pregătit în facultate.

Oana și Larisa și-au propus să schimbe aceste statistici.

Oana Durcău, co-fondator: „Ne propunem să schimbăm statisticile și să punem România în fruntea clasamentului numărului tinerilor cu studii superioare, pentru că momentan ne aflăm pe ultimul loc, prin Triliada, o platformă prin care conectăm elevii de liceu cu studenți de la facultățile cu domenii de interes pentru ei, astfel încât să-și facă o părere mult mai clară și mai informată despre ce-i așteaptă la facultate.”

Iulia Ionescu: De ce ați considerat că este nevoie de așa ceva?

Larisa Moldovan, co-fondator: „Cumva este o problemă prin care am trecut și noi pe parcursul liceului, am simțit că nu am neapărat acces la oameni care să-mi spună direct din experiența în domeniul în care doream să mă îndrept, farmaceutic, și cumva a fost o lipsă pe care am resimțit-o în studenție, când am observat că domeniul nu mi se potrivește foarte mult, și poate că dacă aș fi discutat înainte cu cineva, o discuție de o jumătate de oră, mi-ar fi schimbat viața în bine, și aș fi știut mult mai bine la ce să mă aștept și cum să mă informez cu privire la asta.”

