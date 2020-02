Mesajul misterios primit de mii de utilizatori Samsung în miez de noapte. Ce înseamnă

Mii de oameni au primit o notificare de la aplicația „Find My Mobile” la primele ore ale dimineții de joi. Mulți au comentat nervoși pe rețelele de socializare că notificarea i-a trezit din somn, în timp ce alții s-au speriat, crezând că telefoanele lor au fost atacate de hackeri.

Mai multe persoane au postat imagini cu alerta, încercând să afle ce înseamnă.

„Am primit o notificare misterioasă pe mobil. M-am speriat că cineva a încercat să mă urmărească, dar se pare că mii de oameni au primit asta? @SamsungMobile ce se întâmplă", a scris pe Twitter un utilizator, care a atașat și o imagine cu notificarea.

Got a mysterious find my mobile notification. Was scared that someone tried to track me but it seems thousands of people got this? @SamsungMobile what's happening pic.twitter.com/g2NxB1ZjCT

Într-un comunicat, Samsung și-a cerut scuze pentru alerta trimisă din greșeală către un „număr limitat” de dispozitive. Compania a anunțat că mesajul a fost trimis în urma unui test intern și nu a afectat în niciun fel dispozitivele care l-au primit.

Notificarea a fost recepționată de noile dispozitive din gama Galaxy, precum și pe noul Z-Flip, dar și pe unele tablete și laptopuri produse de Samsung.

This notification was confirmed as a message sent unintentionally during internal testing and there is no effect on your device. Samsung apologises for any inconvenience this may have caused to our customers and will work to prevent similar cases from occurring in the future. ^CC