Lansările preconizate de la Apple, așteptate pe 18 octombrie. Ce aduce noul procesor M1X

Apple va lansa o serie de produse pe 18 octombrie. Ce inovații pregătește gigantul din Cupertino, aflăm la iLikeIT.

Evenimentul anual găzduit de Apple aduce mereu lansări de produse noi, și întotdeauna informații despre acestea apar din surse neoficiale. Marian Andrei a adunat toate aceste informații la iLikeIT.

Marian Andrei: „Pe 18 octombrie, cei de la Apple vor ține un eveniment a cărui temă este „unleashed” adică „dezlănțuire” și face clar referire la un produs pe care îl așteptam de ceva vreme, laptopuri noi din seria Macbook Pro, cu noul procesor M1X. Anul trecut, cei de la Apple au lansat popriul lor procesor, Apple Silicon M1. Este un procesor derivat din cel folosit pe iPhone 12 și 13 Pro, și este de tipul system-on-the-chip. Adică toate componentele, placa video, memorie ram, stocare, sunt puse pe un singur chip, iar asta îi oferă foarte multă putere per watt consumat. Adică, eu folosesc de câteva luni un Macbook Pro cu procesorul M1, și ce am simțit eu, consumatorul obișnuit, și ce am simțit prin trecerea Apple la propriul procesor, ce am simțit eu a fost autonomie mult mai bună, adică bateria mă ține două-trei zile la utilizare obișnuită și e suficient să-mi încarc laptopul o singură dată pe săptămână...păi nu mi s-a mai întâmplat asta de la Nokia 3310 încoace. Deci, ce spuneam, la „unleashed”, un procesor mai nou, și deja au apărut glume pe internet pe seama acestui procesor, uite Intel și AMDse țin în brațe plângând, pentru că undeva din spate vine procesorul M1X. Există zvonuri că cei de la Apple vor pune cititor SD pe laptopurile lor și port HDMI”.