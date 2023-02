”Jocul săptămânii” este Hogwarts Legacy, unul dintre cele mai bune de anul acesta. Universul lui Harry Potter

Nici nu știu de unde să încep. Când apar jocuri de genul acesta - noi cu totul - ești, mereu, un pic rezervat. Nu știi la ce să te aștepți.

Producătorii de jocuri preferă să meargă pe rute safe, cu nume deja consolidate.

Activision e la al 19-lea Call of Duty. Am pierdut numărătoarea la Assasins Creed. Să creezi un joc de la zero e greu, căci nu știi dacă va prinde. Și poate, uneori, se vede și lipsa de experiență a dezvoltatorilor.

Iar în cazul Hogwarts Legacy e și mai dificil, pentru că avem universul lui Harry Potter, fără Harry Potter. Și e un titlu foarte matur. Dar care nu m-a dezamăgit.

Acțiunea se întâmplă aproape cu un secol mai devreme de Harry Potter, Hermione și Ron Weasley.

Personajul principal ești tu - îți alegi înfățișarea, numele și după o scurtă aventură cu un dragon în drum spre Hogwarts - afli că ești special în toată această lume. Tu ești un student care intră la școala de magie abia în anul 5... Apropo, tot tu ești și cel care are cheia către un secret antic despre magie....

Ce-mi displace e că la început sari dintr-un cinematic în altul. Noroc că poți da skip, dar parcă uneori nu se mai termină dialogurile și nu știu câte dintre ele sunt cu adevărat importante. E drăguț totuși că orele de magie sunt frumos integrate într-un tutorial peste care nu-ți vine să dai skip. Mă așteptam ca și luptele să fie greu de dus, dar chiar nu e. Magiile pot fi făcute prin combinații de câte două butoane - altele noi pot fi învățate ușor.

Și pentru că e un RPG - personajul crește frumos - așa că trebuie să fii atent cu ce-l echipezi, cum îl îmbraci și ce poțiune face. Lumea prin care te plimbi e destul de mare. Doar castelul Hogwarts ascunde o mulțime de colțuri care abia așteaptă să fie explorate. Și este super finisat - detaliile sunt fantastice - parcă ai fi într-un muzeu virtual. Și ce e pe lângă? O hartă care are 8 kilometri pătrați.

La Hogwarts Legacy s-a lucrat mai bine de 6 ani, iar dezvoltatorul, Avalanche Software, n-a mai trecut prin proiecte atât de ample - au făcut doar jocuri pentru Disney. Are mari șanse să ajungă unul dintre cele mai de succes titluri de anul acesta - poate la bătaie cu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hogwarts Legacy este disponibil pentru Playstation 5, Xbox și Windows. Pe 4 aprilie va ajunge și pe Playstation 4 și Xbox One, iar la vară pe Nintendo Switch.

