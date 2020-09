Jean-Claude Van Damme a făcut LIVE pe Facebook dansând pe o melodie românească. Câţi ani de balet are actorul

Renumitul actor de filme de acțiune Jean-Claude Van Damme strânge like-uri pe Facebook dansând pe o melodie românească.

Este vorba despre piesa „Save Me", compusă de Randi și Marius Moga. La cei 59 de ani ai săi, Van Damme ține foarte bine ritmul și îmbină mișcările de dans cu cele de arte marțiale.

Vesel și în formă, Jean-Claude Van Damme a apărut într-un live pe Facebook în timp ce dansează pe celebra piesă românească și le arătă mușchii fanilor care l-au îndrăgit în filmele de acțiune. Ba chiar fredonează versurile.

Talentat nu doar la actorie, ci și la dans, după cum se poate vedea, îndrăgitul actor a strâns cu prestația sa zeci de mii de aprecieri pe internet și peste 1,6 milioane de vizualizări. Nu e de mirare: Van Damme a făcut 5 ani de balet, în tinereţe.

Hitul compus de Randi și Marius Moga - „Save Me" - a cucerit în urmă cu 12 ani întreaga Europă. Cei doi artiști s-au declarat impresionați de alegerea faimosului actor.

Marius Moga: „Dacă nu am fi scris piesa aia nu aveam nimic în comun, acum am ceva în comun cu Van Damme, a dansat fericit pe piesa „Save me”, pe care am scris-o cu Andrei. E un lucru bun. Piesele bune rămân și creează amintiri chiar și peste ani. I-a luat ceva ani piesei să ajungă la el, dar și noi eram mici când el făcea filme."

Randi: „El mi s-a părut întotdeauna un simpatic și dansul lui îmi amintește de filmul lui „Dublu impact”, când are o scenă cu o gagică blondă într-un club, e inimitabil. Îi mulțumim pentru dansul din umeri, nu îl uităm și nu l-aș fi uitat oricum, pentru că i-am văzut toate filmele când eram mic."

Eroul filmelor de acțiune, Jean-Claude Van Damme, a fost de mai multe ori în România.

A filmat la noi, la Buftea, scene din filmele „Weapon" sau „Six Bullets" ori spoturi publicitare la Bâlea Lac.

Jean Claude Van Damme: „Românii sunt importanți pentru mine. Eu călătoresc mult și am realizat că sunt niște oameni foarte dulci. Sunt muncitori, dar nu au la fel de mult noroc ca alte nații."