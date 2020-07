Începe o nouă misiune a NASA pe Marte. Aselenizarea, descrisă ca fiind „7 minute de teroare”

NASA porneşte din nou spre Planeta Roşie. Vehiculul spaţial va fi lansat joi din Florida.

La finalul misiunii, în care s-au investit aproape trei miliarde de dolari, oamenii de știință speră să poată demonstra că, în trecutul îndepărtat, Marte a fost o planetă vie.

Acesta este vehiculul dotat cu un arsenal de instrumente științifice menite să caute eventuale micoorganisme pe Planeta Rosie. Principalul personaj al misiunii NASA pe Marte va fi purtat în spatiu de o rachetă.

Cea mai riscantă parte a călătoriei este aselenizarea, descrisă de specialisti ca fiind "șapte minute de teroare". Si au un motiv întemeiat. În timp ce Pământul are o atmosferă densă, ceea ce le permite astronauților care revin pe Terra să folosească parașute pentru a-și încetini coborârea, atmosfera pe Marte este rarefiată.

Scott Hubbard, Professor Department of Aeronautics and Astronautics at Stanford University: "Sunt fie 6 minute de teroare sau 7 minute de teroare. Acesta este timpul necesar pentru a încetini de la o viteză de 19.000 de km/h la zero. Este o sarcină foarte grea, care necesită mai multe tehnologii diferite ca să funcționeze. Și în ceea ce privește factorii de risc există posibilitatea să pierzi această misiune."

Vehiculul spatial care va explora Planeta Roșie are trei metri lungime si o greutate de aproape o tonă. De asemenea, este echipat cu 19 camere video, două microfoane ambientale si un bratz robotic de doi metri lungime. Cele mai importante instrumente sunt două lasere si un dispozitiv cu raze X, care, proiectate asupra rocilor, pot repera eventuali compuși organici.

Misiunile precedente pe Marte au demonstrat că planeta nu a fost mereu ca acum.

Dr. Kenneth Farley, NASA Mars 2020 Project Scientist: "Cu aproximativ trei miliarde de ani în urmă, planeta era foarte diferită. Avea apă curgătoare pe suprafața sa, ceea ce ne spune că a fost un mediu mult mai cald și mai umed decât azi. Așa că acum căutăm semne de viață din perioada respectivă. Și ne-am dori, de asemenea, să înțelegem cum a fost posibil să existe apă lichidă pe suprafața planetei Marte."

Dacă lucrurile vor decurge conform planului, vehiculul va lua contact cu solul de pe Marte peste șase luni și va aduce apoi pe Terra sedimente de pe Planeta Roșie.

Dr. Kenneth Farley, NASA Mars 2020 Project Scientist: "Ultima etapă va fi aceea în care roverul, atașat la o rachetă, va fi coborât pe suprafața planetei Marte și i se va da drumul de la o distanță de aproximativ 10 metri. Apoi, de îndată ce va atinge solul marțian, cablurile vor fi tăiate, iar platforma cu racheta va zbura și se va prăbuși."

La bord va fi si un mini-elicopter care va încerca să zboare în premieră în atmosfera rarefiată a Planetei Roșii. Potrivit NASA, această misiune face parte dintr-un program de pregătire pentru zboruri cu echipaj uman pe Marte.