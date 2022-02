iLikeIT. Pandemia a adus noi gadgeturi inedite la CES. Cum arată TV-ul de peste 100.000 de euro și robotul cu emoții

După o pauză de doi ani, CES, cel mai mare târg de tehnologie din lume, a revenit în format fizic. Peste 40 de mii de vizitatori și 2.000 de companii și-au expus cele mai noi servicii sau produse.

Și câteva ne-au impresionat: mașina care-și schimbă culoarea, televizorul microled sau aparatul care detectează instant COVIDul.

CES este cel mai important eveniment dedicat tehnologiei. E locul în care au apărut pentru prima dată produse ca Philips N1500, primul aparat care înregistra video pe casetă, lansat comercial în 1972. 3 ani mai târziu a apărut Atari Home Pong. CD-ul adus de Sony și Philips, Commodore 64, Nintendo Entertainment System. În 1996 DVD-ul, în 2001 televizoarele cu Plasmă. Cred că ați prins ideea... CES e locul magic care aduce laolaltă zeci de mii de oameni cheie din industria de tehnologie lângă mii de companii care încearcă să schimbe ziua de mâine.

Și ediția din 2022 a fost ce trebuie. S-a vorbit și despre pandemie, că na, e de actualitate. Pandemie care de-altfel a dat naștere unor noi categorii de produse.

Ameca, robotul cu stofă de actriță

Știință sau ficțiune? Această creatură de la CES nu este din Terminator, iRobot, Robocop sau vreo SIRI la prima reîncarnare. Da! Are stofă de actriță. Ameca o cheamă și o voi lăsa pe ea să se prezinte.

Ameca:"Sunt concepută ca o platformă de cercetare pentru interacțiunea dintre om și robot. Am fața expresivă și sunt capabilă să afișez emoții. Iar mâinile și corpul meu sunt concepute să arate gesturi expresive."

Marian:"Poți face cu mâna la cameră?"

Marcus Hold: "Ca noi, Ameca poate recunoaște expresiile faciale. Dacă cineva este fericit, trist, surprins sau nervos. Poate să recunoască limbajul trupului și unele gesturi. Acestea facilitează comunicarea dintre ea și oameni."

"Bună Ameca."

"Bună."

"Cum te simți?"

"Roboții nu simt, dar dacă aș putea să simt, aș spune că sunt încântată să fiu aici."

Am conversat cu ea ca de la om la om. Asta pentru că în spatele unor răspunsuri se afla un seamăn de-al nostru care o controla și îi selecta răspunsurile. Ameca nu poate să meargă nicăieri, deși este echipată cu picioare. Încă se lucrează la asta și creatorii spun că va putea ieși la plimbare în 5-10 ani.

Spot, robotul care poate să ajungă acolo unde niciun alt animal sau om nu poate să ajungă

Tot ceva parcă ieșit din domeniul science-fiction este Spot, robotul de la Boston Dynamics, cumparat recent de Hyundai: "De ce există Spot? Pai Spot poate fi un ajutor de nădeje pentru oameni. Pot fi montați diverși senzori și poate să fie trimis în zone contagioase. Poate să caute oameni în diverse dărâmături, să ajute, în cazuri de cutremure. Poate să ajungă acolo unde niciun alt animal sau om nu poate să ajungă. Aici în față este un clește, vedem tot felul de senzori Time of Flight care măsoara distanța în timp real față de alte obiecte, are senzori lidar, are foarte multe camere. Patru motorașe puternice pentru fiecare picior și poate să sară chiar foarte ușor. Iar capul este un clește care poate fi intins foarte mult."

BMW-ul care își schimbă culoarea la comandă

Mai rămânem un pic la categorie gură cască pentru un BMW care-și schimbă culoarea la comandă. Acum e negru, acum e alb sau o combinație între cele două. Nu e magie, ci o tehnologie cu e-ink, sau cerneală electronică. Aceeași folosită pentru cărțile digitale.

Dr. Stella Clarke: "Sunt multe lucruri posibile aici: diverse tipare, trucuri vizuale, culori. Aici prezentăm doar un concept și rămânem la alb și negru ca să arătăm cum își schimbă culoarea."

Cu implementarea ar fi o problemă... Zgârieturi prin parcări, vecini invidioși, deci nu vedem cum ar prinde la scară largă. Totuși, anumite părți ale mașinii ar putea fi colorate. Poate o capotă: treci mașina în sport și apar două dungi... Sau poate anumite elemente din interior.

Produse care pod detecta particulele de coronavirus din aer în doar câteva secunde

Opteev a adus la CES Virawarn, linie de produse care, conform studiilor lor, pot detecta particulele de coronavirus din aer... în doar câteva secunde. Patriot, Liberty, Liberty + și Freedom pot fi folosite acasă, la birouri sau la diverse evenimente. Doar că la CES au fost oprite...

Dana Gardner, Virawarn: "Nu am vrut să le pornim fiindcă lumea ar lua-o la fugă dacă aparatele ar suna alarmele. Când particulele virusului intră în contact cu substanța lichidă din cartușul aparatului, se crează o reacție electro-chimică și aparatele încep să să ne alerteze."

Liberty, modelul mai mic costă 800 de dolari, în timp ce Plus care acoperă o suprafață mai mare costă 1.000 de dolari. Freedom, aparatul conceput sa fie portabil va costa 360 de dolari. Freedom e un prototip care poate fi folosit în locul testării rapide. Simte virusul în câteva secunde, poate fi folosit până la 200 de teste, după care are nevoie de o schimbare de cartuș.

Dana Gardner, Virawarn: "Le-am testat timp de o lună și rezultatele arată că aparatele noastre au o acuratețe de 100% în a detecta Covid-19".

Exoschelet cu rol de scaun

Rămânem tot prin zona medicală pentru un alt dispozitiv interesant. N-are nici baterii și nici ecrane. Poate d-asta nici nu ne-a dat pe spate. Archelis este un exoschelet cu rol de scaun, cu trei moduri de funcționare care te poate ajuta să îți odihnești spatele cât stai practic în picioare.

Îl poți utiliza pentru cât ai nevoie. Opt ore, zece ore, cât ai nevoie. Archelis este disponibil doar în Japonia pentru 4.000 de dolari.

Noutățile în materie de televizoare

Hai să vorbim și despre televizoare. Unde vedem tot mai multe inovații în ultimii ani. O dată pentru că producătorii vor să le schimbăm mai des, precum telefoanele mobile. Și doi, pentru că merităm și imagini mai bune, mai clare și care să ne ducă mai aproape de acțiune. După ce a renunțat la Oled, Samsung împinge cu o altă tehnologie. Microled. Diagonale mai mari, super-contrast și prețuri demne de site-urile de imobiliare.

Am putut vedea un televizor de la Samsung cu tehnologie micro-led. În acest cadru avem 24 de milioane de sub-pixeli, adică 24 de miloane de micro-leduri. Acest panou știe si 120hz, deci merge minunat cu cele mai noi console de jocuri.

Sunt trei modele disponibile, cel mai mic pleacă de la 88 de inch, varianta de mijloc are 99 de inch, iar vârful este 110 inch. Pe românește, 2 metri și 79 de centimetri. Nu avem un preț exact, dar modelul vechi era la vânzare la peste 100.000 de euro. Dar, la fel de scumpe au fost și primele televizoare OLED când au apărut.

Aktiia, o brățara care măsoară tensiunea arterială

V-a crescut tensiunea când ați aflat prețul, așa-i? Nu-i nimic, avem tehnologie și pentru asta. Aktiia este o brățară care măsoară tensiunea arterială. E mică, discretă și nu se umflă.

Nora Levinson: "Brațara citește tensiunea de la oră la oră, chiar și mai des, în funcție de nevoie. Se sincronizeaza prin bluetooth și îți arată rezultatele pe întreaga zi pe telefon."

Creatorii se laudă cu faptul că tehnologia din Aktiia este de 15 ani în dezvoltare.

Nora Levinson: "Algoritmul brățării ne permite să scanăm pulsațiile arterelor de sub piele. Așa măsuram forma acestor unde și ne putem da seama de schimbările de tensiune."

Bateria poate ține până la 9 zile și costă 200 de euro. Și dacă tot vorbim despre gadgeturi la purtător, ar fi păcat să nu vorbim despre ochelarii smart. Vuzix Shield demonstrează cât de mult a evoluat tehnologia, dar cât de impresionant poate fi conceptul acesta.

Ochelarii Vuzix Shield sunt ochelari de Realitate Augumentata. În aceste lentile sunt proiectate diverse informații, este un mini proiector care-ți proiectează imaginea pe lentilă și când îi pui pe cap e că și cum ai un televizor în față care se suprapune peste ceea ce vezi în realitate. Acești ochelari sunt folosiți în industria grea pentru inginerii care au de lucru pe teren și au nevoie de instrucțiuni în timp real pentru ce trebuie să facă.

Ochelarii Vuzix Shield mai vin echipați cu camere video, difuzoare ca să poti prelua apeluri și pot fi comandați și cu lentile cu dioptrii. Asta ca să nu vedeți în ceață prețul de 2000 de euro.