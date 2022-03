iLikeIT. Jocul săptămânii - Elden Ring, cel mai dificil din 2022. Preț de pornire - 280 de lei

Alegea noastră de săptămâna aceasta este Elden Ring. Lumea este imaginată de George R R Martin, părintele Game of Thrones.

Elden Ring este un RPG inspirat de celebra serie Dark Souls. Deși este de departe cel mai dificil joc din 2022, Elden Ring are deja peste 6 milioane de copii vândute în primele 7 zile de la lansare. Noi suntem de părere că va lua titlul de jocul anului. Dă-mi voie să-ți explic de ce.

Elden Ring este opera celor de la From Software, compania japoneză renumită pentru jocuri foarte dificile ca Bloodborne, Sekiro și seria Dark Souls.

Așchia nu sare departe de trunchi, dar Elden Ring e cumva mai temperat. Nu e neapărat mai ușor ca gameplay, dar este cel mai accesibil și prietenos titlul From Software făcut vreodată. Ți se explică de la început ce trebuie să faci, în ce direcție să mergi, cu cine să vorbești, cu cine să te lupți... ai până și o hartă bine pusă la punct. Ceva nemaiauzit până acum într-un joc din seria Souls.

Și atât, singurul ajutor pe care îl primești. Gameplay-ul rămâne la fel de dificil. Și cam acesta este și atuul. Ceea ce diferențiază Elden Ring de alte titluri similare este senzația că ai realizat ceva important când reușești în sfârșit să bați un boss care te-a distrus de vreo 20 de ori.

De-asta ar trebui să te uiți la fiecare luptă ca la o super-provocare. Sistemul de luptă este practic un dans elaborat în care trebuie să înveți rapid mișcările adversarului ca să știi cum să reacționezi la atacurile lui. Când atacă, în ce direcție, cu ce viteză sau care sunt slăbiciunile lui ca să știi ce să echipament să folosești? De-asta, eu cred dacă pierzi, pierzi pe merit. Și dacă ai reușit să-ți bați adversarul te poți culca împăcat.

Asta te face să gândești mișcările, să îți creezi reflexe și cel mai important... să înveți din greșeli. Până la urmă jocul îți oferă toate uneltele de care ai nevoie ca să reușești. Depinde de tine să îți dai seama cum să le foloești.

Grafica jocului este din păcate... neimpresionantă. Pare să fie un joc apărut pe PlayStation 3, actualizat pentru PS4 și compatibil și cu PS5. M-a întristat puțin acest potențial irosit, fiindcă stilul artistic din Elden Ring este bun. Dar e ținut în frâu de o grafică învechită, spre deosebire de Horizon Forbidden West sau Assassin's Creed Valhalla.

Aceași nemulțumire o am și la partea de sunet. Am recunoscut multe sunete din titlurile lor mai vechi. Nu aș fi avut neapărat o problemă așa mare cu asta dacă ar fi fost măcar de o calitate mai bună. Nu cred că e ok să refolosești aceleași sunete de acum 6 ani.

Povestea jocului este captivantă. Pe lângă firul narativ principal care îți este explicat de alte personajele, vei mai găsi și povești secundare, side quests. Ele au loc în același timp cu progresul tău.

Experiența Elden Ring este fantastică. De multe ori m-a lăsat cu gura căscată... Când spui: mai stau cinci minute și 6 ore mai târziu spui din nou c-o să mai stai cinci minute. Universul te absoarbe complet și uiți de lumea reală ușor. De-asta cred că Elden Ring este unul dintre cele mai bune jocuri de anul acesta. Și probabil va lua și multe premii care să confirme acest lucru.

Poți juca Elden Ring pe Steam, pe PC sau pe Console. 280 de lei e prețul pornire. Ajunge la 340 de lei pentru magazinul digital de pe Xbox sau PlayStation 5.