ILikeIT. Gadgeturi utile și cool, care pot fi și cadouri inedite

O să dau câteva exemple: asistentul pentru animale de companie, ochelarii cu ecran de înaltă rezoluție, vestă pentru realitate virtuală ori un caiet digital fizic.

El este Enabot. Un șoricel micuț cu baterii și roți și pus pe șotii. El poate să fie cel mai bun prieten pentru animalele de companie. Și le poate distra cât timp oamenii sunt la treabă.

Pot să controlez acest mic roboțel cu ajutorul unei aplicații. Aici avem și o cameră, pe care eu o pot vedea și pot să comunic cu pisica. Sau câinele, să-i spun să stea liniștit că ajung curând acasă. Pot să și mișc robotul, cam așa. Știe o grămadă de trucuri, poate să accelereze rapid. Și-i spune animalului, ține pasul cu mine.

Dacă vreți senzații tari, dar nu prea departe de casă iată această vestă pentru jocuri video. Se potrivește perfect în realitatea virtuală. Și face să pară că am mușchi.

"Simt mici vibrații care pleacă din zona umerilor, până jos. Acum plouă mai tare. E ciudat să ai contact fizic cu lumea virtuală. Ah, s-au stins căștile".

De fapt s-au deconectat de la joc. De-asta realitatea virtuală nu prinde așa rapid. Prea complicat de instalat și configurat. Prea multe cabluri.

Boby Cherian: "Toate acestea creează un nivel nou de interacțiune. Oamenii nu se mai joacă, ci trăiesc jocul. În această vestă folosim 20 de motorașe. Am cercetat mult să vedem care zone ale corpului sunt mai sensibile apoi am creat un sistem prin care controlăm fiecare motor separat."

Și că tot vorbim de alte realități, ar fi păcat să nu vorbesc și despre acești ochelari de la TCL. Știu că nu-mi vin prea bine, dar nu acesta este subiectul acum.

Aici avem partea pentru protecție solară. Aici avem două ecrane care proiectează imaginea în fața mea. În momentul în care îmi pun ochelarii pe cap pot să văd ceea ce vede și drona și o pot pilota așa, ca și cum aș fi eu în zbor. Se vede foarte bine. Poate fi conectată la un telefon mobil, tabletă, laptopt. Este o ieșire cu HDMI și pot pune în acești ochelari de realitate augmentată orice conținut mi-ar plăcea.

Buni și pentru vizionat filme... Și cred că și pentru gaming, prin vacanțe.

Și dacă tot am amintit de vacanțe... Am și un aparat de fotografiat pe care vreau să vi-l arăt.

Oricât de interesant este Instagram sau Facebook sau oricare altă aplicație de social media, parcă tot mai bine arată o fotografie făcută clasic pe hârtie. Aici avem un Kodak Smile Plus, este o cameră proaspăt lansată care costă 80 de euro și ce are diferit față de oricare altă cameră, pe film, de fapt printează fotografiile, iar pentru obiectivul principal poți să îi schimbi filtrele. Am un galben, magenta său natural. Aparatul este pornit, pot să fotografiez de 30 de ori, iar un pachet conține 10 printuri.

Fotografiile pot fi trimise și pe un telefon mobil. Dar, calitatea imaginii nu este un punct forţe, de asta și fotografiile care ies din aparat sunt mici.

Și dacă tot vorbim de prinţ, iată și o ștampilă modernă de la Colop, producător recunoscut pentru asta.

„Este o imprimantă mobilă care funcționează cu aplicație. În aplicație poți să creezi ce design vrei, text, imagini

Vrei să vezi cum funcționează?

Da!

Aici avem aplicația cu o mulțime de imagini. Aici am deja logo-ul tău. Pot s-o fac mai mare, mai mică sau s-o mut. Imprimanta este conectată prin wi-fi la telefon.

S-a auzit un sunet.

Da, asta înseamnă că este gata.

Și-acum poți să imprimi.”

Și tot printr-o digitalizare trece și cartea. Aici avem un e-reader de la Kobo. Ce are diferit față de alte cărți digitale este că poți să și scrii cu un pen. Așa puteți face notițe direct pe cărțile pe care le citiți. Sau să înlocuiți agenda clasică, ca să facem economie de hârtie pentru aparatul foto de mai devreme. Nu mai înțeleg nimic.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 22-10-2022 10:31