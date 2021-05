iLikeIT. Ediția integrală din 01.05.2021

Astăzi vorbim despre gadgeturile pe care cheltuim mici averi, în căutare de confort și calitate. Televizoare, adică.

Mai avem de adoptat multe din ce ne oferă 4k-ul. O zonă pe care, slavă Domnului, avem cu ce să o acoperim și în România. Vă veți convinge singuri de asta, în minutele următpare.

Am adus în studio patru televizoare, vârf de vârf de la producătorii care vând cel mai bine în țara noastră. Plus o surpriză, care nu doar că e Made in China, e și conceput acolo.

Iar Marian a avrut să vadă dacă poate produce conținut de calitate pentru aceste televizoare...cu telefonul mobil. Pe care nu doar că l-a stors de vlagă și pixeli, dar i-a dat și motive de stres: l-a pus la treabă în paraelel cu o super cameră RED.

La final, jocul saptamanii e pe high-class, rafinament și... bătălii ca pe maidan... Golf Strike.